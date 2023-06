Giuseppe Conte nel Molise, la prima tappa fra la gente

VENAFRO. Prima tappa dell’ex premier Giuseppe Conte oggi in Molise, dove sono previste quattro manifestazioni, a Riccia, Larino e Termoli.

In piazza Porta Nuova ha incontrato gli elettori del Movimento 5 Stelle e la cittadinanza venafrana, accanto al candidato presidente Roberto Gravina. «Offrire ai molisani possibilità di voltare pagina con Roberto, esempio di buon amministratore. Voltare pagina senza millantare soluzione problemi ma ricondurre amministrazione a un unico criterio: migliore qualità di vita e una prospettiva di sviluppo». Conte ha messo in evidenza come la regione sia trascurata dalla politica nazionale, perché forse i 290mila residenti non valgono l’impegno del Governo. «Il Molise degnato di attenzione solo sotto elezioni. Da premier sono venuto qui molte volte e i sindaci mi guardavano come fossi un alieno».

