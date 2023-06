Ultima tappa all'Opera Serena, il Ministro Locatelli: dare valore al territorio

TERMOLI. Il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è stata oggi in Molise, dove ha visitato alcune realtà socio sanitarie e del mondo del Terzo Settore.

Il Ministro si è recata all’”Istituto Europeo di Riabilitazione Geo Medica" di Isernia, una struttura regionale d'eccellenza specializzata nella presa in carico e nella riabilitazione dei pazienti, al cui interno è presente un nucleo dedicato all'assistenza dei pazienti con Alzheimer. Ha poi visitato il Centro socio educativo della Cooperativa Lai “Lavoro anch’io”, una straordinaria realtà del territorio che offre opportunità occupazionali e di lavoro attraverso bellissimi progetti che coinvolgono i ragazzi con disabilità in attività agricole e manifatturiere. Nel pomeriggio il Ministro ha visitato la Residenza per Anziani “San Bernardino” di Agnone e salutato alcune persone presso l’Ospedale Caracciolo di Agnone, punto di riferimento importante e insostituibile per la provincia di Isernia, da valorizzare e far crescere. A Termoli, invece, ha visitato la Residenza per Anziani “Opera Serena”.

“Il Molise è una terra eccezionale, ricca di realtà del Terzo Settore, associazioni e di persone straordinarie – spiega il Ministro Alessandra Locatelli –, è arrivato il momento di valorizzare il ruolo di chi opera quotidianamente al servizio delle persone più fragili e di immaginare strategie utili per potenziare la rete dei servizi e dei supporti, in particolare per le aree più isolate e territorialmente svantaggiate. Sono certa che la prossima giunta regionale si impegnerà per garantire maggior attenzione alle politiche sociali e della salute, e per dare valore a questo magnifico territorio”.