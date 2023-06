Il bagno di folla di Giuseppe Conte a Termoli

Giuseppe Conte a Termoli: intervista al presidente del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. A distanza di nemmeno dieci mesi dall’ultima volta, ha fatto il suo ritorno a Termoli il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a sostegno del candidato a presedente della Regione Roberto Gravina. Quella termolese è solo una delle varie tappe in programma del tour molisano dell’ex presidente del Consiglio.

Il comizio si è tenuto precisamente in piazza Duomo, e ad aprirlo è stato Roberto Gravina, il cui discorso è partito dal concetto chiave della sua campagna elettorale che è quello dello sviluppo socioeconomico della Regione soprattutto in un contesto territoriale che perde cinquemila abitanti ogni anno. Tra i fattori che sono in grado di garantire questo sviluppo, Gravina si è soffermato sul progetto pianificato dal governo Conte che prevedeva un investimento di 15 milioni di euro da destinare al potenziamento infrastrutturale del porto di Termoli «Sono consapevole che ciò che fa bene a questo territorio fa bene anche a Campobasso, fa bene alla provincia di Isernia, perché si producono occasioni di lavoro». Ha poi proseguito sulla sanità molisana, concertandosi sulle assunzioni del nuovo personale «Oggi la vera emergenza delle strutture che ci sono nel territorio sono l’assenza di medici» ricordando che durante la pandemia si è stati costretti a trasportare i pazienti verso altre regioni per mancanza di posti letto. Ha poi concluso il suo intervento criticando l’autonomia differenziata «un territorio già povero, con l’autonomia differenziata si indebolirebbe ancora, dobbiamo ribellarci tutti a questa cosa».

Ha poi preso parola Giuseppe Conte che ha definito Gravina il candidato giusto che interpreta perfettamente la prospettiva del Movimento 5 Stelle, e che sarà capace di scrivere una nuova storia del Molise fatta di onestà, rigore personale, e che non seguirà gli interessi del partito ma solo quelli della collettività, con la massima trasparenza. Ha poi precisato che Gravina ha «delineato un programma serio concreto per migliorare il Molise per cercare tutti insieme di farlo crescere e creare un sostegno al tessuto produttivo con i soldi del Pnrr». E poi tornato sul discorso dell’autonomia differenziata definendolo un progetto scellerato che distruggerà l’unita d’Italia appellandosi direttamente ai cittadini «Non ci facciamo ingannare; su questo dovete essere intransigenti, perché altrimenti condannerete il vostro territorio ad essere per sempre, senza nessuna prospettiva, il fanalino di coda di un Italia che va sempre indietro rispetto all’Italia che corre in avanti» evidenziando che questa proposta di legge è portata avanti dal senatore molisano Costanzo Della Porta, che invece dovrebbe avversarla. Ha successivamente aspramente criticato il metodo utilizzato dalla coalizione del centrodestra di unire un’accozzaglia di liste di parenti ed amici fatta solo per catturare voti nella cerchia ristretta di ciascuno e con ciò, afferma «vi prosciugano del voto di pensiero, vi rubano la possibilità di avere una visione, di esprimere una decisione per voi e i vostri figli». Il discorso è terminato con la promessa della sua presenza in Molise anche quando non ci saranno le elezioni perché anche in quella circostanza «mi troverete ancora qui».

