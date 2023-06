Bersani in Molise: autonomia differenziata tema cruciale

Elezioni regionali 2023 nel Molise: l'intervento di Pierluigi Bersani

CAMPOBASSO. Il centrosinistra sfodera leader ed esponenti nazionali nell’ultima settimana di campagna elettorale.

Ieri è stata la volta di Pierluigi Bersani, che ha avuto una serie di incontri in Molise.

Briefing iniziale a Campobasso, alla presenza del candidato presidente Roberto Gravina e del candidato dem Francesco Totaro, in quota all’Articolo 1.

Bersani ha approcciato la questione dell’autonomia differenziata, "Sollevate con forza la questione dell'autonomia differenziata perché vanno avanti, è un suicidio assistito del centrodestra. Io ho letto le dichiarazioni di Toma e non si può pensare che sia un'opportunità, che si garantiscono i Lep è una delle prese in giro più colossali, nemmeno Berlusconi ha mai detto cose del genere". Poi, sulla coalizione molisana: "si vuol fare l'alternativa alla destra o no? E allora bisogna mettersi con la pazienza per fare coalizione si parte da quel che si unisce e si rende compatibile quello che è differente. Voi avete messo una marcia in più e questo è molto bello, ma è in salita che si prende il passo. E il vostro è stato un passo molto importante".