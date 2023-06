Il sovraffollamento carcerario "entra" nella campagna elettorale

LARINO. «Come in tutte le carceri, anche qui in Molise in modo particolare si vive una situazione di sovraffollamento. Nella misura in cui queste dirigenze non riescono a gestire queste situazioni di emergenza, scoppiano i conflitti. Siamo qui per portare solidarietà certamente a tutti quegli uomini che ogni giorno adempiono al proprio dovere per garantire la sicurezza, ma anche a chi si è macchiato sì di delitti, ma deve vivere da recluso, ma certamente deve vivere una vita chiusa ma dignitosa, che lo Stato deve garantire, al pari della sicurezza per chi gestisce gli stessi penitenziari». Queste le parole che sono state pronunciate da Emilio Izzo, ieri mattina, davanti alla casa circondariale di Larino, dove c’è stata la seconda tappa frentana del tour che la lista “Io non voto… i soliti noti” ha realizzato davanti all’ospedale Vietri.