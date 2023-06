Zes: «Incentivi per impianti moderni e infrastrutture, aziende da rendere più competitive»

TERMOLI. “Sto visitando tante aziende e piccole imprese del territorio Molisano. Ovunque le richieste sono fanno il paio con i problemi che conosciamo: carenza di infrastrutture e prezzi alti dell’energia. Il tessuto produttivo della nostra Regione per essere più attrattivo ha quindi bisogno necessariamente di infrastrutture stradali, digitali e ferroviarie.

Solo così colmiamo un gap e abbiamo poco tempo per farlo”. A dirlo Francesco Roberti, candidato alla Presidenza della Regione Molise per la coalizione del centrodestra. “Non solo - ha aggiunto - occorrono anche misure e incentivi per chi investe e crea occupazione, sfruttare la grande risorsa delle Zone Economiche Speciali e un discorso d’insieme con l’Università per quanto riguarda l’innovazione e la ricerca per dare impulso alla nascita e alla crescita di startup dinamiche. Con investimenti mirati anche per ammodernare gli impianti e inserirci finalmente anche in quel cambiamento radicale chiamato transizione energetica.

Ecco cosa serve alle aziende molisane per essere finalmente competitive e dare lustro a tantissimi settori del nostro territorio”. Roberti ha poi concluso: “Dare impulso all’economia significa anche generare occupazione, dare ai giovani la possibilità di restare e creare futuro qui e non altrove. Mettere il Molise in buone mani, quindi, vuol dire dare alla nostra terra le giuste opportunità di crescita. Mi batterò per questo, sempre”.

Inoltre, serve anche un Ente capace di stare al passo coi tempi. “Una Regione più efficiente è una Regione capace di dare risposte certe e celeri alle esigenze dei cittadini”. A dirlo in una nota è Francesco Roberti candidato presidente alla Regione Molise per la coalizione di centrodestra.

“Valorizzare il merito e le competenze di chi lavora nella pubblica amministrazione - ha aggiunto - è la base da cui partire per una organizzazione dei settori strategici, fondamentali per lo sviluppo del Molise. Il Molise che immagino io è lo stesso che i cittadini vogliono”.