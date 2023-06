Pina Picierno chiude la campagna dem a San Martino in Pensilis

TERMOLI. Siamo giunti alle battute finali di questa campagna elettorale. Domenica 25 e lunedì 26 i molisani sono chiamati al voto per rinnovare le cariche del Consiglio regionale e il presidente della Regione.

«È stata una bellissima campagna elettorale, fatta di incontri, abbracci e sorrisi più che di vetrine, microfoni e riflettori accesi- ha dichiarato Vittorino Facciolla, candidato con il Partito democratico nella coalizione di Roberto Gravina- Come piace a noi. Ora restiamo uniti per la volata finale e riempiamo i seggi il 25 e 26 giugno votando Pd e Roberto Gravina presidente.

Intanto vi aspetto per brindare e festeggiare insieme la fine della campagna elettorale domani, giovedì 22 giugno dalle 21.30 in poi a San Martino, Largo Trinità. Ci sarà Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Ci intratterremo con la musica dei Kipos Duo ed un delizioso buffet. Non mancate».