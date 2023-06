Nicola Rocchia: la competenza nella sanità al servizio del Molise

TERMOLI. Scendere in campo per salvare la sanità, si può. Ed è questo l’obiettivo di Nicola Rocchia, primario del Pronto soccorso all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

La sanità come impegno prioritario nella candidatura del dottor Rocchia nella lista della Lega, a sostegno del candidato presidente della Regione del centrodestra, Francesco Roberti.

«Penso che il campo della sanità sia la cosa in cui sono più esperto, e di cui conosco meglio l’argomento. Non mi occuperò esclusivamente della sanità ma la sanità sarà il mio impegno preliminare».

«E’ l’unica lista in cui non sono presenti candidati che hanno già ricoperto incarichi. Siamo tutte persone che cercheremo di impegnarci per il bene del Molise. Siamo una lista con una gran voglia di fare».