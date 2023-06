La grinta dem di Elly Schlein sul palco di Termoli

Elly Schlein a Termoli

TERMOLI. Dopo la foto dei “4 amici al bar”, con Conte, Fratoianni e Gravina, che da Campobasso ha fatto il giro d’Italia, delle testate e dei social, la leader dem Elly Schlein è arrivata a Termoli, dove ha animato un comizio incontrando elettori e cittadini, assieme ai candidati del Pd, in piazza Monumento a Termoli, in occasione della chiusura della campagna elettorale per sostenere il candidato a presidente della Regione, Roberto Gravina.

Il comizio è stato presentato da Giovanna Viola della direzione nazionale del Pd, che prima di lasciare la parola alla Schlein, ha avuto il compito di presentare la squadra del partito democratico, che è stata definita dalla stessa «La più forte della coalizione progressista del centrosinistra».

Il membro della Camera dei Deputati, ha preso la parola ringraziando i termolesi della calorosa accoglienza, per poi passare immediatamente ad attaccare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla questione dei fondi Pnrr sugli asili nido «Il primo governo guidato da una presidente del consiglio donna, lavora contro i nidi e contro le donne, mentre il partito democratico invece pensa che bisogna investire di più, perché quei nidi sono il futuro» facendo anche riferimento ai dati che certificano l’inaccettabile fatto che alcune regioni del Sud Italia hanno il record in negativo di occupazione femminile in Europa. Ha poi incalzato su uno dei temi più caldi in queste elezioni, ovvero quello dell’autonomia differenziata, affermando che «Non c’è bisogno di aumentare le disuguaglianze territoriali di questo paese, c’è bisogno di creare opportunità di lavoro di qualità qui in Molise, perché altrimenti non contrasteremo quella paura del futuro che colpisce soprattutto le nuove generazioni». È poi passata ad un altro argomento chiave, ossia quello della sanità «Noi vogliamo difendere la sanità pubblica e universalistica dai tagli e dalle privatizzazioni, che sono la diretta conseguenza delle scelte del governo di Giorgia Meloni» lamentando la grande carenza di medici nelle strutture ospedaliere ed anche la scarsa assistenza delle persone anziane che vivono nelle loro case e che, a sua detta, non vanno lasciate da sole. Ha successivamente toccato anche l’argomento lavoro, concentrandosi sulla precarietà, sulla qualità e la sicurezza dello stesso, sull’estensione dei voucher, contestando gli stage gratuiti. Ha concluso il suo intervento a supporto del candidato a Presidente della Regione con un appello agli elettori «Diamo nuova vita al Molise e Termoli, al fianco di Roberto Gravina».

Il Sindaco di Campobasso Gravina, raggiunta sul palco la Schlein, ha criticato l’amministrazione regionale uscente sui temi della sanità, infrastrutture, viabilità, ambiente, disparità di genere, affermando che sono stati dalla stessa completamente ignorati; ha proseguito, poi, riferendosi al suo concorrente a presidente della regione Francesco Roberti «Colui che oggi amministra questa città, qualche mese fa è andato a Napoli, per sostenere una battaglia contro l’autonomia differenziata, ora invece improvvisamente ne parla come un’opportunità». Ha concluso rivolgendosi ai cittadini «Vi ringrazio davvero, perché siete tanti, attenti e soprattutto ci siete, e siete voi che dovete fare in modo che coloro che sono indecisi possano, insieme a noi, scrivere un’altra storia per la nostra Regione».