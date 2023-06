L'appello del M5S: «Liberare il Molise e guardare al futuro»

MOLISE. L'appello del M5S: «Liberare il Molise e guardare al futuro».

«Cari cittadini molisani, ricordate che nei prossimi giorni saremo i fautori del nostro futuro. Con il nostro voto, unico e potente strumento democratico, avremo la possibilità di salvare questa regione dal baratro e lavorare per un domani migliore.

Per riportare dignità, meritocrazia, efficienza e sviluppo in ogni settore è necessario votare in modo libero. Nel segreto delle urne possiamo decidere di scegliere programmi, impegni e competenze di persone lontane da ogni conflitto, allontanando ogni meccanismo di dipendenza, costrizione, riconoscenza o amicizia che ci lega a chi si è dimostrato totalmente incapace di gestire questa terra. Quando saremo soli nella scelta al voto, sentiamoci totalmente liberi di esprimere la nostra preferenza verso chi incarna, invece, i nostri principi, valori ed ha le capacità per lavorare bene per il Molise e per le nostre comunità.

A chi oggi si sente deluso, amareggiato e disilluso dalla politica, soprattutto a loro va il nostro appello: non lasciatevi trasportare dagli eventi. Il ‘non voto’ non è una forma di ribellione ma mette il vostro futuro nelle mani di pochi altri. La vera rivoluzione è votare e scegliere il cambiamento, andando contro chi tiene in pugno la nostra terra da decenni avendo fallito sotto ogni punto di vista.

Ai giovani, che siete il nostro avvenire, diciamo solo di difendere con forza la vostra libertà perché siete voi i protagonisti del domani. Riponete la fiducia nelle mani di chi ha visione di progresso e sviluppo per questa regione, perché il Molise ha tutte le potenzialità per essere il posto giusto per realizzare i vostri sogni.

Il nostro impegno è scritto nero su bianco nel nostro programma elettorale e sarà il faro che ci guiderà per risollevare le sorti del Molise. La buona politica amministra le Istituzioni con l’unico obiettivo di fare del bene per la collettività e per il territorio. È su questa base che i nostri progetti mirano a piani di programmazione e strategie che possono dare soluzioni reali al Molise e a voi cittadini.

Continueremo a lavorare per avere una sanità pubblica di qualità ed efficiente, avendo accanto i nostri centri privati di eccellenza. Abbiamo soluzioni reali per arginare il fenomeno dell’isolamento dei nostri paesi, e di conseguenza lo spopolamento. Ma anche proposte per la valorizzazione delle tante risorse presenti sul territorio, rendendo queste stesse risorse delle vere opportunità per giovani e imprese, risollevando il dramma del lavoro e del precariato. Lavoreremo con determinazione per la tutela dei diritti sociali e il nostro impegno continuerà per la difesa degli animali, così come merita una società civile.

E dopo avervi incontrati nelle piazze di ogni comune molisano ed esserci confrontati sui punti del nostro programma, ora la scelta decisiva è nelle vostre mani. Siamo fiduciosi che ognuno di voi deciderà di votare in maniera libera, allontanando ogni forma di clientelismo o favoritismo.

Votiamo chi ha mani libere da ogni interesse che non sia il bene del territorio e il bene di tutti i cittadini. Il Molise merita un'altra storia e un altro futuro. Buon voto a tutti».