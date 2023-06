Roberto Di Pardo con Roberti in viale Pietravalle a Petacciato

PETACCIATO. Dopo le manifestazioni nelle sedi di Petacciato e Montenero di Bisaccia, in tandem con Fiorenza Del Borrello, stasera la chiusura della campagna elettorale del candidato alle elezioni regionali Roberto Di Pardo. «Ho il piacere di invitarti alla chiusura della mia campagna elettorale che si terrà a Petacciato alle 19 in Viale Pietravalle. Interverrà per un saluto anche Francesco Roberti. Sarà l’occasione giusta per spiegare ancora meglio la mia idea di regione intesa come sanità, infrastrutture, turismo. Alle 21:30 ci trasferiremo a Termoli in Piazza Duomo per la chiusura della campagna elettorale di tutta la coalizione». Di Pardo ha diffuso un messaggio agli elettori: «Utile per il nostro Basso Molise, troppo spesso dimenticato negli anni passati. Il centrodestra vede come candidato presidente il sindaco di Termoli, un amministratore, un amico e una persona perbene, espressione del nostro territorio di cui saprà interpretare necessità e bisogni, oltre che trasformare in realtà quelle che sino ad oggi sono rimaste solo mere potenzialità.

Mai come oggi, il nostro Comune per la prima volta ha la possibilità di eleggere un proprio consigliere regionale e, questo privilegio, potrebbe toccare a me. Siete stati in molti, insieme a tanti amministratori comunali di realtà vicine e non, a sollecitarmi e spronarmi ad intraprendere questa avventura, e io ho raccolto la sfida accettando di candidarmi come consigliere nella lista “Roberti Presidente", consapevole anche del fatto che, se eletto, lascerò la guida del nostro Comune in mani forti, capaci e sicure.

Mani di splendide persone che da 6 anni lavorano per il nostro Comune e continueranno a farlo con una forza maggiore con un Nostro rappresentante in Regione. E' ormai da diverso tempo che la nostra realtà ha raggiunto un'unità di intenti con la vicina Montenero e che si è tradotta in azioni amministrative tese alla comune difesa del territorio, prevalentemente sotto l'aspetto idrogeologico, turistico e sociale. La naturale conseguenza di questa sinergia, anche alla luce del sistema elettorale che consente di esprimere una doppia preferenza di genere all'interno della stessa lista non poteva che trasformarsi in una condivisa azione politica tra i due comuni, volta a restituire loro la giusta dignità e rappresentanza nelle opportune sedi istituzionali, quelle cioè, dove si decide e si incide su scelte che riguardano ognuno di noi. Mi conoscete, sapete ciò che ho fatto nella mia vita personale, professionale e politica.

Ed è nel solco del mio impegno che quotidianamente ho profuso in seno alle diverse realtà nelle quali ho operato, che intendo portare la vostra voce e le vostre istanze in Consiglio regionale. Per farlo, ancora una volta, ho bisogno di voi e di tutti coloro vicini a voi, che con il proprio consenso renderanno possibile tutto ciò. Sono certo che, come in passato, non mi farete mancare il vostro sostegno, per il quale vi ringrazio sin d’ora».