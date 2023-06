Insieme per la rinascita, con Laura Venittelli a Difesa Grande

TERMOLI. "È stata una bella ed entusiasmante campagna elettorale, fatta di incontri quotidiani con un crescendo di consensi per la coalizione progressista". Sono queste le parole della candidata del Partito democratico a sostegno di Gravina presidente.

Per la chiusura della campagna elettorale, la Venittelli incontrerà i cittadini questa sera, venerdì 23 giugno, alle ore 19 in via dei Pioppi a Termoli, largo bar Panoramik da Luciano.

Battaglie e proposte concrete, risultati acquisiti negli anni e adesso una sfida politica ed elettorale per rinnovare la classe dirigente a Palazzo D’Aimmo. La candidata del Pd Laura Venittelli – a sostegno del candidato presidente Roberto Gravina - lancia nel dibattito politico temi profondi, come quelli dell’autonomia differenziata, della sanità, legati alla Zes e alla Gigafactory. Lo fa guardando con prospettiva, ma non dimenticando la storia, visto che nella sede di corso Umberto l’insegna richiama i 60 anni della Regione Molise, l’istituzione più importante che abbiamo, e di cui il prossimo 25 e 26 giugno si decideranno i destini alle elezioni che rinnoveranno gli “inquilini” di Palazzo D’Aimmo.

Proprio sull’onda del ritorno di Salvini, oggi per la quarta volta in Molise, la Venittelli ricorda che «Salvini ha "canzonato" il Molise, ha preso in giro i suoi abitanti, sulla preoccupazione di come il progetto sull'autonomia differenziata possa mettere a rischio il diritto all'istruzione ed alla salute dei cittadini del Sud e del Molise (definiti cittadini di serie B), ha evitato ogni confronto sull'argomento, concludendo che l'autonomia differenziata è cosa buona e che il centrodestra non arretra di un centimetro. Ma l'autonomia differenziata non è solo il progetto della Lega, ma anche delle altre forze politiche del centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia) che hanno condiviso l'idea di rendere le ricche regioni del Nord sempre più ricche e le regioni del Sud, tra cui il Molise, sempre più povere.

A ogni rappresentante politico nazionale che sfila in questi ultimi giorni di campagna elettorale nelle strade della nostra regione, poniamo sempre, a gran voce, la stessa richiesta "stoppate la legge sull'autonomia differenziata che danneggia gli ospedali molisani, la scuola, i trasporti e lo sviluppo della nostra terra.