Fratoianni a Termoli: riprendete in mano il vostro destino

Intervista al leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni

TERMOLI. Ieri sera, giovedì 22 giugno, in Piazza Duomo Termoli si è tenuto l'incontro pubblico con Pino Aprile (Equità territoriale) e l'onorevole Nicola Fratoianni (Sinistra italiana).

Il Molise per l'onorevole Fratoianni non è una terra sconosciuta ma anzi "è una terra che conosco poiché mio padre è nato qui, a pochi km da Termoli, a Ururi. Sono qui a sostegno di Roberto Gravina, per un'altra idea di Molise. Del Molise, a volte si dice che non esiste, invece esiste. Ed esiste un popolo, quello dei molisani, che in questi anni è stato vittima della mala politica.

Roberto Gravina è un giovane preparato, competente e intelligente ed è nelle condizioni di offrire al Molise un futuro migliore. Questa è l'occasione di riprendere in mano il proprio destino".