«Andare a votare per cambiare le sorti del Molise»

TERMOLI. È un appello ad andare a votare per cambiare le sorti del Molise quello che Vincenzo (detto Enzo) Ferrazzano, candidato consigliere regionale nelle fila dei Popolari per l’Italia, ha voluto lanciare ai cittadini.

“Sono convinto – ha affermato Ferrazzano – che sia una regione tanto piccola, quanto capace di esprimere e produrre unicità in ogni settore.

Per far questo è necessario rilanciare, prima di ogni altra cosa, infrastrutture e tessuto produttivo. Pandemia, guerra, recessione, sono cose che ci hanno toccato profondamente, e metto tutte le mie energie e la mia esperienza amministrativa a disposizione dell’intera comunità molisana.

Sì, è vero: i problemi da risolvere sono tanti, nessuno ha la bacchetta magica. Io però sono sicuro: non ho mai preso impegni che poi non abbia potuto portare a termine. Domenica 25 e lunedì 26 giugno andate a votare per il bene del Molise”. La sede elettorale di Enzo Ferrazzano resterà aperta domani, sabato 24 giugno, dalle 16.30 alle 18.30 e lunedì per seguire assieme ai cittadini la diretta dello spoglio elettorale.