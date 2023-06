«Ripartiamo per fare la storia del Molise», il centrodestra "compatta" piazza Duomo

TERMOLI. Chiusura della campagna elettorale da parte del candidato a presidente della Regione, Francesco Roberti in una Piazza Duomo gremita.

L’incontro è stato presentato da Claudia Raggi, che ha introdotto i partecipanti, partendo dal Senatore Claudio Lotito che ha gridato a gran voce «Noi vogliamo la riscossa del Molise, e siamo qui per dimostrarlo con i fatti e non con le parole» per poi elogiare Roberti, affermando «E’ un Sindaco che ascolta e dà risposte, che ha il telefono aperto h24 e lo farà anche da Presidente della Regione, perché questa è la sua storia» per chiudere il suo intervento chiedendo ai cittadini presenti di andare a votare per «Portare la gente molisana ad avere gli stessi diritti delle altre Regioni e lo stesso trattamento».

Il microfono è poi passato all’onorevole Galeazzo Bignami, che ha concentrato il suo discorso sulla valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alla questione cruciale della sanità che «costituisce l’elemento che ha impedito di dispiegare appieno le potenzialità di questo territorio e che è necessario torni nelle mani della gestione regionale» passando poi all’importanza delle radici territoriali che, come egli stesso afferma «costituiscono il nervo della nostra italianità».

Quella di Termoli è stata l’ultima delle otto tappe giornaliere molisane alle quali ha partecipato il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto ribadire il concetto, già espresso in altre circostanze, che «Il Molise esiste, e voi ne siete la prova più evidente» andando poi a lamentare la scarsa qualità delle strade, autostrade e ferrovie che, a sua detta, sono questioni che sono state totalmente ignorate dal precedente Governo e giurando sul fatto che sta già lavorando per risolvere la situazione «Noi non promettiamo miracoli, però promettiamo di fare per il Molise quello che qualcuno ha chiacchierato negli ultimi 50 anni e che non ha fatto». Ha poi mostrato la sua più totale solidarietà verso i pescatori molisani e italiani, dichiarando testualmente con veemenza «Ne ho le palle piene delle norme europee che vanno contro i pescatori, i contadini, gli agricoltori, e le auto e case green» - proseguendo- «La farina di insetti mangiatela tu a Bruxelles io voglio che i nostri figli mangino i frutti della nostra terra e del nostro mare» mostrando tutta la propria avversione nei confronti di questo tipo di imposizioni alimentari. Ha concluso il suo discorso con un augurio a Roberti che «tra tre giorni diventerà presidente di questa splendida terra; viva il Molise e viva l’Italia» promettendo che farà il suo ritorno al più presto anche quando non ci sarà la campagna elettorale.

«Oggi abbiamo una grande responsabilità, partiamo da Termoli, dal basso Molise, per renderlo grande, uguale ed omogeneo, dando ai molisani le stesse opportunità e le stesse fortune degli altri» ha così aperto il suo discorso di chiusura della campagna elettorale Francesco Roberti. Ha poi aspramente criticato la scelta di investire una parte dei fondi CIS, per la precisione 180 milioni su 250, sui tratturi. «Qui in Molise non ci servono i tratturi ma ci servono le infrastrutture, perché se qualcuno fa un incidente in un piccolo comune o si sente male, non ha nemmeno la strada per andare in un ospedale, che molto probabilmente sarà chiuso» ritornando sulla grave condizione in cui versa il Molise in termini di infrastrutture, viabilità e sanità, già ampiamente discussa nei precedenti interventi. Ha successivamente attaccato la politica di sinistra «Con una mano ti dà e con l’altra ti toglie, questa è la loro politica; così hanno distrutto questa Regione». Ha affidato la sua conclusione ad un impegno: «Ripartiamo per fare la storia del Molise, con tutti voi, con tutti i nostri candidati, andiamo a vincere queste elezioni, per tutti i molisani e per i nostri figli».

Ora non resta che attendere l’esito delle urne.