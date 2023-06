La macchina elettorale

Istruzioni per l'uso

CAMPOBASSO. In occasione delle elezioni del 25 e 26 giugno, la Regione Molise gestirà direttamente i flussi elettorali, l’affluenza alle urne, i risultati. Lo farà in stretta collaborazione con le Prefetture di Campobasso e Isernia, ma soprattutto grazie al software realizzato con il supporto della società in-house Molise Dati S.p.A.

I cittadini potranno quindi visualizzare tutti i dati in tempo reale e attraverso qualsiasi dispositivo collegato ad internet. Lo stesso potranno fare i media regionali e nazionali, avendo informazioni immediate direttamente dal portale regionale, raggiungibile al link https://elezioni2023.regione.molise.it/

Ma come funzionerà la raccolta dati poi visibili online? I presidenti di seggio dei 136 comuni molisani, una volta concluse le operazioni di scrutinio, consegneranno ai Comuni i risultati ufficiosi, inviando verbali e schede elettorali al Palazzo di Giustizia.

I Comuni, a loro volta, attraverso un’utenza dedicata e sicura inseriranno gli stessi risultati sul sistema software della Regione Molise per rendere accessibile e “live” l’andamento del voto ai cittadini, agli addetti ai lavori e ai media.

Al fine di perfezionare il processo d’inserimento dati, la Regione ha organizzato nei giorni scorsi due incontri informativi specifici con i presidenti degli uffici di sezione elettorale e con i Comuni.

Inoltre, Regione e Molise Dati, per la due giorni elettorale, metteranno a disposizione personale dedicato per fornire assistenza da remoto e per tutte le necessità di sostegno tecnico-amministrativo.

Insomma, una porta “live” sulla tornata elettorale del 25 e del 26 giugno, possibile per effetto della legge regionale n.20/2017.