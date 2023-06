Su 17mila schede scrutinate Roberti ha il 58%

TERMOLI. Elezioni regionali del Molise: lo spoglio in diretta:

18:28 Risultati parziali ufficiosi per Isernia 935 voti per Roberti, 478 voti per Gravina, 57 voti per Izzo. Definitivo Poggio Sannita: Roberti 173, Gravina 122, Izzo 3. Più votati: Palomba 48, Niro 31.

18:24 7018 (41,28%) Gravina, 9871 (58,06%) Roberti, 113 (0,07%) Izzo.

18:21 La lista di Fratelli d'Italia è quella che sta riscuotendo più voti.

18:06 Su 393 sezioni presenti, sono solo 6 quelle scrutinate. Il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa con il 64,91% dei voti. A seguire il candidato sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, con il 33,85%. Il civico Emilio Izzo ha invece ottenuto l'1,24% dei voti.

18:00 Termoli: sezione 11-12-13: Roberti 188, Gravina 115. Roberti 154, Gravina 112. Roberti 184, Gravina 82. Nella sezione 13 della scuola di via Stati Uniti, poco prima delle 17:30, durante lo spoglio, un rappresentante di lista ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Torella Sezione 1: 97 Roberti, 42 Gravina. Risultato finale Roccasicura: Roberti 225, Gravina 71. Montagano. Sezione 2: 180 Gravina, 150 Roberti. Sezione 1: 120 Gravina, 130 Roberti.

17:56 Guglionesi sezione 1 definitiva: Roberti 243, Gravina 181. Sezione 1 candidati guglionesani, le preferenze: Terzano 31, Bellotti 81, Antonacci 139, Senese 3, Giordano 7. Ripabottoni: Definitivo: Roberti 189, Gravina 65, Izzo 3, bianche 5, nulle 1.

17:53 Lo spoglio sta procedendo in un clima quasi di disinteresse della cittadinanza. Pochi rappresentanti di lista presenti rispetto al numero delle sezioni, come se le elezioni riguardassero altri.

17:48 Sezione 20 di via Volturno. Definitivi per il presidente Roberti 315, Gravina 134, Izzo 6, bianche 2. Sezione 21: Roberti 166, Gravina 76, Izzo 1.

17:40 «Il nuovo presidente della Regione deve saper ascoltare il cittadino, con l'ascolto anche dell'opposizione. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche». Ha dichiarato don Benito Giorgetta ai microfoni di TeleMolise.

17:37 Castellino del Biferno: Definitivo Francesco Roberto 201, Gravina 40, Izzo 0. Termoli: Via Volturno sezione 14 Roberti 101, Gravina 61. Sezione 15: Roberti 119, Gravina 62. Sezione 16: Roberti 146, Gravina 91, Izzo 1. Sezione 17 Roberto 167, Gravina 35, Izzo 1. Sezione 17: Roberti 120, Gravina 35, Izzo 1. Sezione 18: Roberti 167, Gravina 56, Izzo 1. Sezione 19: Roberti 95, Gravina 74, Izzo 1

Ururi sezione 1: Gravina 64, Roberti 99. Sezione 2: Roberti 106, Gravina 116.

Portocannone. Sezione 3 Roberti 125, Gravina 83. Seziome 2: Roberti 80, Gravina 66. Sezione 1: Roberti 83, Gravina 47.

17:30 Sezione 42 Campobasso: Gravina 224, Roberti 197.

A Bojano il vantaggio di Francesco Roberti su Roberto Gravina supera le 200 preferenze con una percentuale che vede il candidato di centrodestra al 65% e quello di centrosinistra attorno al 35%.

Sezione 20 Termoli. Definitivo: Roberti 315, Gravina 134.

Chiusa la sezione dell’ospedale Veneziale di Isernia: 21 voti sono andati a Roberti, 7 a Gravina, nessuno a Izzo. Isernia sezione 17 parziale: Roberti 126, Gravina 40, Izzo 8. Sezione 18: Roberti 135, Gravina 105

A Guglionesi, invece, dopo un po' di caos inziale e dove i candidati consiglieri sono 5, molte sono le preferenze per l’ex sindaco Leo Antonacci, candidato con Fratelli d’Italia, tra il 33 e il 35%.

17:18 Larino sezione 5: 33 Gravina, 59 Roberti. Sezione 6: Gravina 73, Roberti 152. Venafro: Sezione 9, Izzo3, Gravina 44, Roberti 99.

17:12 Termoli. Sezioni 22 Roberti 92, Gravina 34. Sezione 23 Roberti 96 Gravina 69. Sezione 25 Roberti 23 Gravina 10. Sezione 26 Roberti13, Gravina 10, Izzo 2. Sezione 28: Roberti 50, Gravina 25.

Sant'Elia a Pianisi. Sezione 1: 84 Roberti, 41 Gravina. Conca Casale: Roberti 70, Gravina 34. Capracotta sezione 1 concluso lo spoglio. Roberti 80, Gravina 171, Izzo 3. Bianche 4 nulle 3

17:07 Primi dati da Bojano. Sezione 1: Gravina 72, Roberti 132. Sezione 2: Gravina 71, Roberti 115. Sezione 3: Gravina 61, Roberti 103. Sezione 4: Gravina 47, Roberti 86. Sezione 5: Gravina 33, Roberti 69. Sezione 6: Gravina 21, Roberti 49. Sezione 7: Gravina 30, Roberti 59.

Venafro aggregato. Izzo 6, Gravina 309, Roberti 679. Termoli Schweitzer sezione 11 parziale Roberti 118 Gravina 77. Gravina 82, Roberti 49 Macchia d'Isernia.

Sezione 5 Termoli 74 Roberti, 38 gravina, sezione 6 Gravina 76 e Roberti 116 Izzo 6.

16:55 Capracotta sezione due concluso lo spoglio. Gravina 185, Roberti 58, Izzo 1. Bianche 8, nulle 3. Ururi sezione 2: Roberti 55, Gravina 59. Sezione 10: Termoli parziali Gravina 47, Roberti 105. Portocannone sezione 3 Gravina 40, Roberti 70, sezione 2 Gravina 42, Roberti 45, sezione 1 Gravina 20, Roberti 43.

16:52 Dato parziale aggregato tra le varie sezioni: 1647 (54,70%) Roberti, 1360 (45,17%) Gravina, Izzo 4 (0,13%).

16:50 Prime sezioni: centrodestra in vantaggio con il 58,7%. Ci sono le prime sezioni scrutinate, per un totale di quasi 2.000 voti. Francesco Roberti (centrodestra) guida con il 58,7% dei voti, Roberto Gravina (centrosinistra e M5S) è al 39,9, Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti) all’1%.

16:41 Sezione 9 Termoli: 46 Gravina, 80 Roberti, sezione 10 Roberti 86, 45 Gravina. Toni alti a Guglionesi dove un rappresentante di lista ha discusso con il presidente di sezione per aver contestato il voto. Il nome del candidato scelto è stato messo sotto a un'altra lista senza però, mettere la croce né sulla coalizione né sul partito scelto

16:35 Sezione 11 Isernia: Roberti 115, Gravina 60, Izzo 4. Sezione 13: Isernia, Roberti 103, Gravina 21, Izzo 6. Sezione 23 Isernia: Roberti 139, Gravina 36, Izzo 5.

16:26 Dalla sezione 16 di San Pietro, a Termoli arriva una scheda polemica. "Siete dei magnacci" per la coalizione di centrosinistra e "sei un ignorantone" per quelli di centrodestra.

16:25 Venafro. Sezione numero 2 di via del Carmine: Izzo 0, Gravina 13, Roberti 68.

16:22 Un dato parziale aggregato tra le varie sezioni regionali: 572 (57,6%) Roberti, 410 (41,3%) Gravina. 11 Izzo.

16:20 La sezione 29 dell'ospedale San Timoteo di Termoli: Roberti 8, Gravina 6, Izzo 1.

Le preferenze: Paglione Partito democratico 1, Fratelli d'Italia 1 voto senza preferenza, Paduano 1, Micone 3, Amoroso 1, Costruire Democrazia 1 voto senza preferenza, Romano 1, L'occasione 1, M5S 2 voti di lista senza candidato.

16:16 A Guglionesi in testa Roberti con 302, mentre Gravina 161.

16:06 Finito lo scrutinio a Provvidenti. Francesco Roberti 80% del totale. Candidato con Francesco Roberti, il sindaco del Comune Roberto Caporicci.

16:05 Nella scuola di via Volturno a Termoli è avanti, in tutte le sezioni, il centrodestra con Roberti.

15:57 Primi dati Campodipietra. Sezione numero 1: 48 Roberti, 22 Gravina. Cerro al Volturno: Gravina 3, Roberti 7, Izzo 0.

15:54 Seggio numero 1 Venafro: Izzo 1, Gravina 12, Roberti 23. Isernia sezione 11: 28 Roberti, 9 Gravina. Sezione 12: 27 Roberti, 17 Gravina. Sezione 13: 66 Roberti, 12 Gravina.

15:50 La Regione ha comunicato i dati di affluenza. I votanti sono 157.024 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,94%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2018. 52,17.

15:48 Arrivano i primi dati da Campobasso. Nella sezione 8: Gravina 53 e Roberti 27.

15.42: Non ancora parte lo spoglio nemmeno alla sezione 29 dell'ospedale di Termoli, 15 le schede da scrutinare

15:40 Record negativo per il Comune di Guglionesi. Ha votato il 49,31%, solo 2582 votanti su 5236 elettori. L'affluenza a Guglionesi registra anche un decremento rispetto alle comunali del 14 e 15 maggio 2023 (56,40%). Di seguito i dati sulla chiusura del seggio elettorale nelle cinque sezioni di Guglionesi: Sezione 1: elettori: 981. Votanti: 437 (44,55%) Sezione 2, Elettori: 939. Votanti: 384 (40,89%) Sezione 3: Elettori: 1.059. Votanti: 593 (56,00%) Sezione 4: Elettori: 1.090. Votanti: 521 (47,80%) Sezione 5: Elettori: 1.167. Votanti: 647 (55,44%).

Si registra un calo anche nei grandi centri tra il 3 e il 5%.

15.33: Come avevamo anticipato in corso di giornata, a Termoli affluenza in recupero: ha votato il 53,97%, contro il 58,04% del 2018. I dati cominciano a uscire ma con estrema lentezza. Riguardo all’affluenza, a Campobasso è al 56,7%, Isernia al 55, Termoli a 53,97.

15.25: Giungono i primi dati dell'affluenza a Termoli: alla sezione 1 50,40%, in via Volturno: Sez. 14 n. 628 su 1171, Sez. 15 n. 522 su 895, Sez. 16 n. 470 su 828, Sez. 17. n. 576 su 1003, Sez. 18 n. 472 su 866, Sez.19 n. 636 su1104, Sez. 20 4 n. 61 su 834, Sez. 21 480 su 831.

15.20: Prima sezione consegna il materiale in Comune, è il seggio numero 9 (Brigida).

ORE 15. Seggi chiusi nelle 393 sezioni elettorali del Molise, si attende il dato definitivo sull'affluenza alle urne.