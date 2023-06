Toma a Roberti: "auguri di buon lavoro, troverà un quadro d'insieme chiaro alla Regione"

TERMOLI. Elezioni regionali del Molise: lo spoglio in diretta:

22:19 "Una bellissima vittoria che va oltre le nostre aspettative. Fratelli d'Italia sarà il primo partito della coalizione. L'importante è che abbia vinto il centrodestra, Francesco Roberti e che FdI possa avere 4 candidati in Consiglio". Così Filoteo di Sandro.

"Ho visto tante piazze e vederle così gremite faceva ben sperare- così Teresio Di Pietro- per quanto riguarda il mio partito, io sono orgoglioso di questo 4%, perché sa di dignità, di persone che non hanno tradito. Siamo stati tra i primi supporters per Roberti".

21:59 “In Molise si profila un altro grande successo del centrodestra. L’affermazione di Francesco Roberti è chiara e netta, frutto di un impegno comune e della qualità della nostra proposta politica. A Roberti vanno i migliori auguri di buon lavoro mentre ringraziamo Donato Toma per l’impegno in questi cinque anni alla guida della regione. Nella soddisfazione per questo importante risultato, il pensiero non può che andare al nostro Presidente Berlusconi, confidando di averlo reso orgoglioso di noi”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

21:56 “Formulo i miei auguri al nuovo presidente eletto della regione Molise, Francesco Roberti. I molisani hanno promosso la continuità amministrativa premiando il centrodestra, e di questo ne siamo felici perché questo voto è anche un giudizio su quanto fatto in questi anni Francesco troverà una regione con una trasparente situazione contabile e molta più efficienza di quanto ho riscontrato io cinque anni fa. Sarò al suo fianco nel passaggio di consegne e ogni volta che sarà necessario, nell’interesse dei molisani. Per Forza Italia si prefigura un ottimo risultato che noi tutti dedichiamo a Silvio Berlusconi. Nei prossimi giorni vedrò il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, per proseguire il mio impegno nella mia casa, nel mio partito, nelle forme che saranno ritenute opportune”. Così in una nota il presidente uscente della giunta regionale del Molise, Donato Toma.





21:31 "Il centrodestra compatto stravince in Molise! Tanti auguri a Francesco Roberti, nuovo presidente regionale. Certo che saprà traghettare questo straordinario territorio verso una nuova pagina di crescita e protagonismo nazionale. Il mio apporto e supporto ci sarà sempre! Buon lavoro". Così Massimo Casanova, Europarlamentare Lega.

21:30 "Complimenti a Francesco Roberti, nuovo governatore del Molise, dove il centrodestra compatto ha stravinto, confermandosi alla guida della Regione. Silvio, questa vittoria è anche per te". Così il segretario leghista Matteo Salvini sui social.

21:21 Di «luna di miele che sta vivendo la coalizione di centrodestra, che governa ben 16 regioni italiane» parla il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. La ministra Bernini: «Vittoria bellissima, la dedichiamo a Berlusconi»

21:20 Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Donzelli sul voto in Molise: «Dai dati che ci giungono possiamo affermare che in Molise si va verso una vittoria schiacciante del centrodestra: complimenti a Francesco Roberti per l’ottimo risultato ottenuto»

21:18 «Sono orgoglioso del mio partito e dei numeri che sta facendo. Oggi si scrive una bella pagina di politica per la nostra Regione, ci aspetta un duro lavoro ma questo non ci spaventa e non ci ha mai spaventato». Così il senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.

20.52: Ringraziamenti di coalizione e un pensiero nel ricordo di Berlusconi, tra le prime parole del futuro presidente della Regione Molise, in attesa della proclamazione, Francesco Roberti, giunto al Centrum Palace di Campobasso per incontrare la stampa.

«Il risultato era previsto, abbiamo girato il territorio, abbiamo avuto il sentore che i molisani avessero capito il nostro programma elettorale, il nostro modo di fare politica con moderazione. Siamo soddisfatti, ora iniziamo a preoccuparci per il bene del Molise e dei molisani». A commentare all'Adnkronos i risultati delle elezioni per la Regione, parziali ma che lo vedono in netto vantaggio sul "rivale" Roberto Gravina, è il candidato di centrodestra Francesco Roberti. «Questa vittoria la dedico a Silvio Berlusconi - dice- se fosse stato vivo sarebbe venuto qui in Molise a chiudere la campagna elettorale. C'è sicuramente il suo zampino, dall'alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi. In gergo calcistico avrebbe commentato `Triplete´. Ringrazio tutti, è stata una vittoria del `noi´, il tempo di gioire e si inizia a lavorare, sempre con umiltà, per dare una speranza e una certezza a questo Molise».

Ha ribadito che i molisani hanno bisogno di risposte, per questo ha preferito gli incontri nei comuni con la gente rispetto ai salotti televisivi, pronto a ripartire da temi concreti quali infrastrutture e sanità, soprattutto.

20:50: "Avevo pronosticato ad alcuni colleghi dell’opposizione l’entità del risultato in Molise con la vittoria del centrodestra. Ci fa piacere lo straordinario risultato della coalizione targata Francesco Roberti al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro e auspichiamo, a questo punto, che anche in Abruzzo ci sia la stessa colazione perdente del M5S e del Pd che tanto porta, evidentemente, bene al centrodestra. Così, in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

20:30 “Il lavoro di squadra e l’armonia che ci ha insegnato il presidente Berlusconi hanno consentito, ancora una volta, di portare a casa un risultato importante: la vittoria in Molise con il nostro candidato Francesco Roberti. Ci siamo impegnati al massimo per essere all’altezza della sfida, questo successo lo dedichiamo al Presidente Berlusconi che aveva particolarmente a cuore la regione dove era anche stato eletto parlamentare”. Lo dichiara il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito.

Il candidato di centrodestra alle Regionali in Molise, Francesco Roberti, in arrivo a Campobasso, all'Hotel Centrum Palace, con il suo staff per commentare la vittoria alle elezioni.

«In Molise si sta profilando una vittoria superiore alle aspettative. Il nostro primo pensiero è per Silvio Berlusconi: è la prima volta che andiamo alle urne nel suo ricordo e direi che il centrodestra unito lo ha onorato come si deve». Così il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

«Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, forza di buongoverno», scrive Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani.

20:04 "L'esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro nell'esclusivo interesse dell'intera comunità molisana". Queste le prime dichiarazioni di Roberto Gravina, candidato alla Presidenza della Regione Molise della coalizione progressista, che ha mandato personalmente un messaggio a Francesco Roberti prima di incontrare i rappresentanti della stampa presso la sede del suo comitato elettorale a Campobasso. "Sono stati giorni intensi e per molti versi entusiasmanti, non è bastato. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell'elettorato con la nostra proposta di rinnovamento. Il rammarico di non poter guidare direttamente il Molise verso l'orizzonte di sviluppo che abbiamo delineato in questi mesi. Tuttavia abbiamo anche la consapevolezza di aver gettato le basi per un progetto allargato e alternativo alla destra.

E, soprattutto, abbiamo il dovere e la convinzione di lavorare ad una opposizione concreta e costruttiva, ma certamente netta. I numeri ci consegnano una regione disamorata della politica e questo deve far riflettere tutte le forze in campo, motivo per cui incentreremo il nostro impegno proprio sul recupero del rapporto tra politica e cittadinanza. Per farlo sarà fondamentale mantenere un contatto costante con i territori oltre che serietà e concretezza all'interno delle istituzioni. Ringrazio tutte le persone che in qualsiasi modo hanno lavorato al progetto, i candidati e tutte le persone che ci hanno sostenuto in queste settimane. È stato un onore portare avanti la speranza di un Molise diverso dal passato e da domani ricominceremo a lavorare per renderlo possibile."

19:55 Gravina ha già chiamato Roberti per congratularsi. "Avrò una responsabilità in Consiglio regionale. Inizia per me questo percorso e farò valere le mie ragioni. Non mi sono pentito di questa scelta. È una partita e in politica queste cose vanno così. Questa è un'esperienza che non può finire qui". Così Gravina intervistato presso la sua sede elettorale dopo la chiamata a Roberti.

19:53 Tufara definitivo. Roberti 290, Gravina 169, Izzo 3. Lupara definitivo: 159 Roberti, 71 Gravina, 0 Izzo.

19:49 Con 41 sezioni scrutinate su 393 (10% del totale), il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa col 60,6%. Il candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina ha il 37,37%.

Campobasso sezione 31 definitivo: Votanti 352 su 606. Gravina 189, Roberti 143.

19:42 4 sezioni su 8 di via Volturno a Termoli hanno concluso lo scrutinio. Roberti ha quasi triplicato Gravina.

19:26 Scapoli. Definitivo. Roberti 235 (78,07%), Gravina 66 (21,93%), Izzo 0 (0%). Macchia di Isernia: Gravina 209, Roberti 151.

19:22 Al momento guida la competizione Francesco Roberti con il 63,94% di preferenze, mentre Roberto Gravina (sindaco di Campobasso e candidato del centrosinistra sostenuto da Pd e M5S) è fermo al 33,48%. Segue il civico Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti) con l’2,58%. Il vincitore subentra al governatore uscente Donato Toma (Forza Italia) che non è ricandidato. Un calo dell'affluenza alle urne che non arriva al 50%. Scrutinate 32 sezioni su 393, lo spoglio procede a rilento: Roberti (Cdx) al 59.27%, Gravina (Pd-M5S) al 38.88%. Sono state scrutinate 32 sezioni su 393 con 237 schede non valide e 177 schede bianche.

19:18 Termoli Sezione 16, risultati definitivi: 165 Gravina, 298 Roberti, Izzo 1.

19:09 Montecilfone: 408 Roberti, Gravina 173, Izzo 8.

19:05 I seggi conteggiati ora sono 23 ma la situazione cambia di poco: il candidato presidente del centrodestra ha il 57,8%, centrosinistra e M5S 39,9, e Izzo il 2,27%.

18:58 "I dati che stanno arrivando sono conformi a quelle che erano le aspettative e le proiezioni che avevamo e sicuramente denotano che i cittadini del Molise hanno capito l'importanza di votare il centrodestra e soprattutto di avere una filiera politica corta che può consentire una volta per tutte di risolvere questi annosi problemi che sono presenti". Lo afferma il senatore Claudio Lotito (Fi), intervistato da Telemolise, ha commentato i primi dati delle elezioni regionali in Molise che vedono avanti il candidato del centrodestra, Francesco Roberti.

18:51 - Primi dati di lista: FdI 21,5%, Pd al 16,9, M5S al 5,1

Benché si tratti di dati ancora molto parziali, emergono anche i voti attribuiti alle liste. Il partito più votato (dopo 20 sezioni) è Fratelli d’Italia (21,5%) che sopravanza il Pd (16,9) e Forza Italia (13). Il M5S per il quale le regionali del Molise erano un banco di prova nazionale si ferma al 5,1%; la Lega è al 4,3.

18:56 Campobasso: 7565 Roberti, 5589 Gravina. Acquaviva Collecroce 270 Roberti, 50 Gravina.

18:43 Lo spoglio procede molto a rilento. Il sito della Regione Molise registra i dati di sole tre sezioni (per u totale di 150voti). In base a queste rilevazioni Roberti è in vantaggio.

Risultati parziali ufficiosi di Termoli: 592 voti per Roberti, 196 voti per Gravina.

18:37 Castellino del Biferno: Definitivo: Francesco Roberto 201, Gravina 40, Izzo 0. Definitivo Castelbottaccio Roberti 73, Gravina 69.

18:28 Risultati parziali ufficiosi per Isernia 935 voti per Roberti, 478 voti per Gravina, 57 voti per Izzo. Definitivo Poggio Sannita: Roberti 173, Gravina 122, Izzo 3. Più votati: Palomba 48, Niro 31.

18:24 7018 (41,28%) Gravina, 9871 (58,06%) Roberti, 113 (0,07%) Izzo.

18:21 La lista di Fratelli d'Italia è quella che sta riscuotendo più voti.

18:06 Su 393 sezioni presenti, sono solo 6 quelle scrutinate. Il candidato del centrodestra Francesco Roberti è in testa con il 64,91% dei voti. A seguire il candidato sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, con il 33,85%. Il civico Emilio Izzo ha invece ottenuto l'1,24% dei voti.

18:00 Termoli: sezione 11-12-13: Roberti 188, Gravina 115. Roberti 154, Gravina 112. Roberti 184, Gravina 82. Nella sezione 13 della scuola di via Stati Uniti, poco prima delle 17:30, durante lo spoglio, un rappresentante di lista ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Torella Sezione 1: 97 Roberti, 42 Gravina. Risultato finale Roccasicura: Roberti 225, Gravina 71. Montagano. Sezione 2: 180 Gravina, 150 Roberti. Sezione 1: 120 Gravina, 130 Roberti.

17:56 Guglionesi sezione 1 definitiva: Roberti 243, Gravina 181. Sezione 1 candidati guglionesani, le preferenze: Terzano 31, Bellotti 81, Antonacci 139, Senese 3, Giordano 7. Ripabottoni: Definitivo: Roberti 189, Gravina 65, Izzo 3, bianche 5, nulle 1.

17:53 Lo spoglio sta procedendo in un clima quasi di disinteresse della cittadinanza. Pochi rappresentanti di lista presenti rispetto al numero delle sezioni, come se le elezioni riguardassero altri.

17:48 Sezione 20 di via Volturno. Definitivi per il presidente Roberti 315, Gravina 134, Izzo 6, bianche 2. Sezione 21: Roberti 166, Gravina 76, Izzo 1.

17:40 «Il nuovo presidente della Regione deve saper ascoltare il cittadino, con l'ascolto anche dell'opposizione. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche». Ha dichiarato don Benito Giorgetta ai microfoni di TeleMolise.

17:37 Castellino del Biferno: Definitivo Francesco Roberto 201, Gravina 40, Izzo 0. Termoli: Via Volturno sezione 14 Roberti 101, Gravina 61. Sezione 15: Roberti 119, Gravina 62. Sezione 16: Roberti 146, Gravina 91, Izzo 1. Sezione 17 Roberto 167, Gravina 35, Izzo 1. Sezione 17: Roberti 120, Gravina 35, Izzo 1. Sezione 18: Roberti 167, Gravina 56, Izzo 1. Sezione 19: Roberti 95, Gravina 74, Izzo 1

Ururi sezione 1: Gravina 64, Roberti 99. Sezione 2: Roberti 106, Gravina 116.

Portocannone. Sezione 3 Roberti 125, Gravina 83. Seziome 2: Roberti 80, Gravina 66. Sezione 1: Roberti 83, Gravina 47.

17:30 Sezione 42 Campobasso: Gravina 224, Roberti 197.

A Bojano il vantaggio di Francesco Roberti su Roberto Gravina supera le 200 preferenze con una percentuale che vede il candidato di centrodestra al 65% e quello di centrosinistra attorno al 35%.

Sezione 20 Termoli. Definitivo: Roberti 315, Gravina 134.

Chiusa la sezione dell’ospedale Veneziale di Isernia: 21 voti sono andati a Roberti, 7 a Gravina, nessuno a Izzo. Isernia sezione 17 parziale: Roberti 126, Gravina 40, Izzo 8. Sezione 18: Roberti 135, Gravina 105

A Guglionesi, invece, dopo un po' di caos inziale e dove i candidati consiglieri sono 5, molte sono le preferenze per l’ex sindaco Leo Antonacci, candidato con Fratelli d’Italia, tra il 33 e il 35%.

17:18 Larino sezione 5: 33 Gravina, 59 Roberti. Sezione 6: Gravina 73, Roberti 152. Venafro: Sezione 9, Izzo3, Gravina 44, Roberti 99.

17:12 Termoli. Sezioni 22 Roberti 92, Gravina 34. Sezione 23 Roberti 96 Gravina 69. Sezione 25 Roberti 23 Gravina 10. Sezione 26 Roberti13, Gravina 10, Izzo 2. Sezione 28: Roberti 50, Gravina 25.

Sant'Elia a Pianisi. Sezione 1: 84 Roberti, 41 Gravina. Conca Casale: Roberti 70, Gravina 34. Capracotta sezione 1 concluso lo spoglio. Roberti 80, Gravina 171, Izzo 3. Bianche 4 nulle 3

17:07 Primi dati da Bojano. Sezione 1: Gravina 72, Roberti 132. Sezione 2: Gravina 71, Roberti 115. Sezione 3: Gravina 61, Roberti 103. Sezione 4: Gravina 47, Roberti 86. Sezione 5: Gravina 33, Roberti 69. Sezione 6: Gravina 21, Roberti 49. Sezione 7: Gravina 30, Roberti 59.

Venafro aggregato. Izzo 6, Gravina 309, Roberti 679. Termoli Schweitzer sezione 11 parziale Roberti 118 Gravina 77. Gravina 82, Roberti 49 Macchia d'Isernia.

Sezione 5 Termoli 74 Roberti, 38 gravina, sezione 6 Gravina 76 e Roberti 116 Izzo 6.

16:55 Capracotta sezione due concluso lo spoglio. Gravina 185, Roberti 58, Izzo 1. Bianche 8, nulle 3. Ururi sezione 2: Roberti 55, Gravina 59. Sezione 10: Termoli parziali Gravina 47, Roberti 105. Portocannone sezione 3 Gravina 40, Roberti 70, sezione 2 Gravina 42, Roberti 45, sezione 1 Gravina 20, Roberti 43.

16:52 Dato parziale aggregato tra le varie sezioni: 1647 (54,70%) Roberti, 1360 (45,17%) Gravina, Izzo 4 (0,13%).

16:50 Prime sezioni: centrodestra in vantaggio con il 58,7%. Ci sono le prime sezioni scrutinate, per un totale di quasi 2.000 voti. Francesco Roberti (centrodestra) guida con il 58,7% dei voti, Roberto Gravina (centrosinistra e M5S) è al 39,9, Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti) all’1%.

16:41 Sezione 9 Termoli: 46 Gravina, 80 Roberti, sezione 10 Roberti 86, 45 Gravina. Toni alti a Guglionesi dove un rappresentante di lista ha discusso con il presidente di sezione per aver contestato il voto. Il nome del candidato scelto è stato messo sotto a un'altra lista senza però, mettere la croce né sulla coalizione né sul partito scelto

16:35 Sezione 11 Isernia: Roberti 115, Gravina 60, Izzo 4. Sezione 13: Isernia, Roberti 103, Gravina 21, Izzo 6. Sezione 23 Isernia: Roberti 139, Gravina 36, Izzo 5.

16:26 Dalla sezione 16 di San Pietro, a Termoli arriva una scheda polemica. "Siete dei magnacci" per la coalizione di centrosinistra e "sei un ignorantone" per quelli di centrodestra.

16:25 Venafro. Sezione numero 2 di via del Carmine: Izzo 0, Gravina 13, Roberti 68.

16:22 Un dato parziale aggregato tra le varie sezioni regionali: 572 (57,6%) Roberti, 410 (41,3%) Gravina. 11 Izzo.

16:20 La sezione 29 dell'ospedale San Timoteo di Termoli: Roberti 8, Gravina 6, Izzo 1.

Le preferenze: Paglione Partito democratico 1, Fratelli d'Italia 1 voto senza preferenza, Paduano 1, Micone 3, Amoroso 1, Costruire Democrazia 1 voto senza preferenza, Romano 1, L'occasione 1, M5S 2 voti di lista senza candidato.

16:16 A Guglionesi in testa Roberti con 302, mentre Gravina 161.

16:06 Finito lo scrutinio a Provvidenti. Francesco Roberti 80% del totale. Candidato con Francesco Roberti, il sindaco del Comune Roberto Caporicci.

16:05 Nella scuola di via Volturno a Termoli è avanti, in tutte le sezioni, il centrodestra con Roberti.

15:57 Primi dati Campodipietra. Sezione numero 1: 48 Roberti, 22 Gravina. Cerro al Volturno: Gravina 3, Roberti 7, Izzo 0.

15:54 Seggio numero 1 Venafro: Izzo 1, Gravina 12, Roberti 23. Isernia sezione 11: 28 Roberti, 9 Gravina. Sezione 12: 27 Roberti, 17 Gravina. Sezione 13: 66 Roberti, 12 Gravina.

15:50 La Regione ha comunicato i dati di affluenza. I votanti sono 157.024 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,94%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2018. 52,17.

15:48 Arrivano i primi dati da Campobasso. Nella sezione 8: Gravina 53 e Roberti 27.

15.42: Non ancora parte lo spoglio nemmeno alla sezione 29 dell'ospedale di Termoli, 15 le schede da scrutinare

15:40 Record negativo per il Comune di Guglionesi. Ha votato il 49,31%, solo 2582 votanti su 5236 elettori. L'affluenza a Guglionesi registra anche un decremento rispetto alle comunali del 14 e 15 maggio 2023 (56,40%). Di seguito i dati sulla chiusura del seggio elettorale nelle cinque sezioni di Guglionesi: Sezione 1: elettori: 981. Votanti: 437 (44,55%) Sezione 2, Elettori: 939. Votanti: 384 (40,89%) Sezione 3: Elettori: 1.059. Votanti: 593 (56,00%) Sezione 4: Elettori: 1.090. Votanti: 521 (47,80%) Sezione 5: Elettori: 1.167. Votanti: 647 (55,44%).

Si registra un calo anche nei grandi centri tra il 3 e il 5%.

15.33: Come avevamo anticipato in corso di giornata, a Termoli affluenza in recupero: ha votato il 53,97%, contro il 58,04% del 2018. I dati cominciano a uscire ma con estrema lentezza. Riguardo all’affluenza, a Campobasso è al 56,7%, Isernia al 55, Termoli a 53,97.

15.25: Giungono i primi dati dell'affluenza a Termoli: alla sezione 1 50,40%, in via Volturno: Sez. 14 n. 628 su 1171, Sez. 15 n. 522 su 895, Sez. 16 n. 470 su 828, Sez. 17. n. 576 su 1003, Sez. 18 n. 472 su 866, Sez.19 n. 636 su1104, Sez. 20 4 n. 61 su 834, Sez. 21 480 su 831.

15.20: Prima sezione consegna il materiale in Comune, è il seggio numero 9 (Brigida).

ORE 15. Seggi chiusi nelle 393 sezioni elettorali del Molise, si attende il dato definitivo sull'affluenza alle urne.