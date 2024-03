ITT Motion Technologies, il cantiere di Termoli avanza spedito

Termoli Il cantiere procede in sicurezza e in linea con gli impegni assunti. Oltre ai numerosi addetti del territorio impiegati nei lavori, nel moderno plant sono previste 64 nuove assunzioni.

TERMOLI. Dalle fondazioni speciali alla posa dello ‘scheletro’ prefabbricato: a pochi mesi dall’ultimo aggiornamento media, datato ottobre 2023, risulta ben evidente il concreto risultato di un cantiere in rapida evoluzione. Nell’area industriale della città di Termoli, proseguono con perizia ed in linea con la programmazione, i lavori di ampliamento dello stabilimento ITT Motion Technologies: in ‘corsa’ verso un obiettivo ambizioso, senza perdere di vista la sicurezza del sito. Un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro che rende evidente la comunità di intenti tra i dirigenti ITT ed i rappresentanti del territorio. Un confronto proficuo e concreto, avviato nell’ottobre 2022, che si pone come traguardo l’incremento della produzione nel sito molisano, attraverso l’assunzione a regime di nuovi 64 addetti con un piano di inserimento graduale fino a fine 2026.

Un traguardo sempre più prossimo, passato rapidamente dall’ambito burocratico a quello cantieristico. Sono oltre 90 gli addetti impiegati quotidianamente nella posa in opera, di cui il 60% molisani, con oltre 18 aziende coinvolte nel progetto per le diverse necessità: scavi, asfaltature, prefabbricati, tubisteria, fornitura calcestruzzi, carpenteria, noleggio mezzi, forniture materiali edili, smaltimento rifiuti. Un indotto che genera, sin d’ora, positive ricadute sul territorio che coinvolgono anche alberghi e ristoranti.

«“Dare to grow – Osare per crescere”: il plant di Termoli ben rappresenta il claim aziendale. Il target rimane la chiusura del cantiere entro il 2024: un obiettivo molto sfidante, ma osiamo allo scopo di crescere – dichiara Enzo Cappellini, Special Project Director –. Una vera e propria sfida che ITT sta affrontando con la piena consapevolezza dell’importanza che il progetto riveste per lo sviluppo strategico del business e per il territorio. Solo focalizzando con attenzione il traguardo si potranno mantenere gli impegni assunti con i numerosi interlocutori: dagli investitori, il Comune di Termoli, alla Cosib sino alla Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise. Un progetto che esalta non solo la collaborazione tra pubblico e privato ma anche quella tra diverse aree geografiche del Paese. Uno sviluppo nazionale in cui ITT crede e investe».

Le figure specializzate che saranno assunte a Termoli amplieranno l’organico del plant che, attualmente, conta circa 250 dipendenti. L’investimento consentirà, inoltre, la prima produzione industriale ITT green grazie all’impianto fotovoltaico che a regime fornirà oltre 6 MW di potenza. Anche in questo caso sarà fondamentale il supporto delle strutture e degli enti responsabili per una rapida gestione delle pratiche burocratiche e delle infrastrutture ausiliarie.

L'AZIENDA

Fondata nel 1920, ITT ha sede negli Stati Uniti, un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, 10.000 dipendenti in più di 35 paesi e vendite in un totale di circa 125 paesi. La multinazionale ha oltre di 1.700 brevetti e domande attivi e produce componenti speciali per i mercati aerospaziale, dei trasporti, dell’energia e industriale. La divisione “ITT Motion Technologies” ha sede a Barge (Cuneo, Italia) con circa 5.000 dipendenti a livello mondiale. Progetta e produce tecnologie frenanti, ammortizzatori e soluzioni di tenuta specializzate per i mercati automobilistico e ferroviario. ITT Motion Technologies rappresenta il 46% dell’intera attività di ITT, è presente con 35 sedi in 10 diversi Paesi e, nel 2022, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di dollari. ITT Italia, sempre con riferimento al 2022, ha contribuito con gli stabilimenti di Barge, Vauda Canavese e Termoli.