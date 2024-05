Balice: «Sempre al fianco di tutte le aziende»

TERMOLI. «Ciao Termoli!

Questa mattina ho avuto il piacere di visitare lo stabilimento della Guala Closures spa che si trova nel nucleo industriale della Valle del Biferno.

Uno stabilimento presente in città dal 1991 e che offre lavoro a 64 dipendenti oltre ad altri 12 interinali.

La Guala produce chiusure di garanzia in alluminio e plastica, i “tappi” per le bottiglie delle più importanti aziende a livello mondiale.

Packaging per il settore alimentare per i quali la Guala è produttrice del modello “1228” diventato una “storica” chiusura di garanzia per la sua efficacia.

Ho potuto visitare gli impianti di produzione, alla Guala vengono prodotti annualmente 700 milioni di chiusure di garanzia.

Con il direttore Nicola Ambrosini abbiamo anche discusso delle prospettive di sviluppo dell’azienda.

Siamo e saremo sempre al fianco di tutte le aziende che offrono importanti livelli occupazionali e che sono pronte a ragionare su nuove possibilità di sviluppo». Così il candidato sindaco Nico Balice.

