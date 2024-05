Strage di Capaci, Mileti: “Teniamo vivo il ricordo di Falcone e di coloro che persero la vita”

TERMOLI. Segue una riflessione dell’avvocato Giuseppe Mileti, candidato sindaco, sulla strage di Capaci nel giorno della ricorrenza.

“Oggi ricorre l’anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo.

Alle ore 17.56 del 3 maggio 1992 il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, a bordo delle autovetture, mentre percorrevano l’autostrada Trapani – Palermo partiti dall’aeroporto di Punta Raisi, giunti all’altezza dello svincolo per Capaci, saltano letteralmente in aria a causa dell’esplosione in quel tratto di squadra di 500 kg. di tritolo: la strage di Capaci.

E’ stato uno dei più tremendi attentati di mafia alle istituzioni, una vera e propria dichiarazione di guerra.

Io rimasi incredulo, scosso, sconvolto, nel vedere le immagini dopo l’esplosione, paralizzato con un senso di impotenza, ma convinto che la guerra poi sarebbe stata vinta dallo Stato.

Bisogna sempre tenere vivo il ricordo di tutti gli uomini e donne morte ad opera della mafia, ed ammirare il coraggio di Giovanni Falcone e di tutti gli uomini e donne dello Stato che hanno dedicato la propria vita alla lotta alla criminalità organizzata per difendere noi cittadini, esempi indelebili da ricordare tutti i giorni.

Persone e personalità che ci hanno insegnato che se si crede fermamente in quello che si fa bisogna crederci fino in fondo ed a qualunque costo con la consapevolezza di anteporre i diritti dei cittadini ai propri interessi personali.

Grazie a loro conserviamo e tramandiamo ancora saldi i valori della democrazia e della libertà.