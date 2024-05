Gli appuntamenti della Rete della Sinistra

TERMOLI. Proseguono gli appuntamenti elettorali della Rete della Sinistra a Termoli.

Il primo si svolgerà domani, sabato 25 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, in quartiere Difesa Grande, presso piazzale antistante chiesa S. Maria degli Angeli. In mattinata, filodiffusione a mezzo trombe per annuncio di medesima iniziativa.

Il secondo gazebo con distribuzione materiale elettorale per domenica 26 maggio 2024, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, presso piazzale antistante chiesa di Santi Pietro e Paolo.

Mentre il terzo gazebo con distribuzione materiale elettorale, sabato 1° giugno 2024, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, in piazza Papa Giovanni Paolo II (piazzola area centrale).