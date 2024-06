Nico Balice sottoscrive il documento del Movimento Cristiano Lavoratori

TERMOLI. Il candidato sindaco di Termoli Nico Balice ha sottoscritto oggi il documento elaborato dal Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl “La Partecipazione al Cuore della Democrazia” in occasione delle elezioni Europee e Amministrative del 8-9 giugno 2024. Un documento che nasce nel solco dell’insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa e che affronta temi di fondamentale importanza come: Inclusione sociale, servizi alla persona; famiglia - casa – sanità; ambiente; finanza locale; sicurezza; immigrazione – integrazione e ruolo dei corpi intermedi, con un deciso Appello per la Pace, richiamando il monito di Papa Francesco.

“Abbiamo ritenuto di predisporre un pamphlet, di veloce lettura, che raccogliesse in maniera sintetica e chiara quelle che sono le nostre posizioni culturali su alcuni temi che sentiamo particolarmente vicini e su come intendiamo affrontare le sfide che abbiamo davanti”, commenta Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale MCL “Lo abbiamo fatto perché vogliamo orgogliosamente “esserci”, mostrando alle istituzioni italiane ed europee, agli enti locali ed a tutti i partiti politici, alle loro segreterie, ai loro gruppi parlamentari, ai loro candidati le nostre visioni e posizioni su Europa, partecipazione, ambiente, inclusione, corpi intermedi, welfare, diritti, pace …e, soprattutto, sul lavoro” continua Luzzi “le sfide sono molte. Il rischio di una terza guerra mondiale che aleggia sulle nostre teste, gli squilibri sociali nella nostra società opulenta, i rischi ambientali che minano il nostro pianeta, il futuro dei nostri figli: non possiamo restare neutrali. Queste ed altre sono le sfide che abbiamo di fronte e che ci troveremo ad affrontare. Lo faremo con l’arma che ci dato Papa Francesco, quella della fraternità. Il futuro dell’Europa, il futuro dell’Italia, la libertà passano attraverso la partecipazione, anche la nostra”, conclude il Presidente MCL.

“Abbiamo voluto sottoscrivere questo documento perché come coalizione di centro destra ne condividiamo pienamente i principi ed i valori espressi” dichiara Nico Balice, candidato sindaco di Termoli per il centrodestra “ringraziamo il Movimento Cristiano Lavoratori M.C.L. per questo contributo che offre numerosissimi spunti di riflessione e che sicuramente sarà per noi un riferimento importante, qualora i cittadini termolesi vogliano darci fiducia per amministrare la città” conclude Balice.