Antonio Decaro a Termoli a sostegno della candidata sindaca Manuela Vigilante

TERMOLI. “Finalmente in Europa sentiranno la voce del Sud” è il motto di Antonio Decaro candidato al Parlamento europeo per il Partito Democratico nella circoscrizione Sud che domani mercoledì 5 giugno alle 21.30 sarà presente a Termoli nella sede elettorale in via Madonna delle Grazie 76, a sostegno della candidata sindaca Manuela Vigilante.

Interverrà anche Annamaria Becci la candidata molisana alle elezioni europee per il Partito Democratico.