Mileti chiude la campagna elettorale a Largo Tornola

TERMOLI. Sarà un evento di chiusura campagna elettorale molto particolare, con eventi di spessore culturale, quello organizzato dal candidato sindaco Giuseppe Mileti venerdì 7 giugno a partire dalle ore 20.00 a Largo Tornola nel cuore del Paese vecchio di Termoli.

"Come per l'apertura della nostra campagna elettorale a Largo Piè di Castello, anche per la chiusura abbiamo scelto un luogo simbolo della nostra città: Largo Tornola, il cuore pulsante del Paese Vecchio, lì dove tutto è iniziato, un luogo che ogni termolese custodisce nell'anima"

I cittadini e la stampa sono invitati a partecipare.