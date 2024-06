Udc: "Con noi un governo cittadino fatto di persone giuste"

Mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna elettorale in vista del voto di sabato e domenica 8 e 9 giugno. L’Udc insieme alle forze alleate di centrodestra è pronto a portare nella città di Campobasso e in quella di Termoli, un governo cittadino fatto di persone giuste al posto giusto.

"È stata una campagna elettorale dai toni pacati ed equilibrati e per questo ringrazio tutte le forze politiche scese in campo in questa sfida. L’Udc da sempre forza centrista ha indossato, insieme ai suoi candidati la giusta maglia della moderazione. Portare e riportare il senso civico nelle istituzioni è la conquista più importante che possiamo registrare nei centri chiamati al voto.

Scegliere il centrodestra, lo scudo crociato in particolare, significa dare ai cittadini una opportunità di crescita, una stabilità e un significato ai valori da sempre intrinsechi nel popolo italiano e molisano. Siamo certi che i cittadini sapranno valutare il passato e guardare con fiducia verso il futuro.

Non siamo venditori di fumo, non lo siamo mai stati e non saremo mai giocolieri che dicono A e fanno B. Con noi le parole hanno un peso come le scelte e le azioni di governo e per questo il mio ultimo appello che condivido con i cittadini è quello di non praticare il voto disgiunto: non sarà mai la vittoria di qualcuno. Domani e domenica scegliamo in base ai nostri valori e alle nostre aspettative”. Così il segretario nazionale dell’Udc, l’on. Lorenzo Cesa.