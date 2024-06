Della Porta: «Balice sta avendo un notevole risultato, la forbice è ampia con gli altri candidati»

In diretta dalla sede elettorale col sindaco reggente Enzo Ferrazzano

BASSO MOLISE. È iniziato subito dopo le 14 lo spoglio per le elezioni amministrative dei comuni del basso Molise.

Molti cittadini curiosi si sono recati nelle scuole per assistere allo scrutinio.

A Termoli, nelle prime due schede della sezione due, la preferenza è ricaduta su Balice sindaco con le liste Popolari per l'Italia e Termoli Insieme.

Prima sezione chiusa la 29 in ospedale che vede Balice 13 voti Mileti 2 voti Vigilante 1 voto.

14:20: Iniziato lo spoglio a San Martino in Pensilis e Campomarino.

A Termoli, attribuiti anche i voti ai candidati consiglieri, dalla sezione 29 dell'ospedale.

Candidati sindaci: Balice 13, Mileti 2. Vigilante 1

Voti di lista

Popolari 1

Forza Italia 4

Fratelli d'Italia 2

Diritti e libertà 1

Lega 6

Termoli insieme 1

MoVimento 5 Stelle 1

Voglia di Termoli 1

Nella sede del quartier generale del centrodestra, intanto, sono all'opera per la raccolta dati.

Ore 14:50 per le vie del centro di Termoli regna il silenzio. Solo nelle scuole si avvistano cittadini e curiosi, oltre ai rappresentanti di lista. Sarà per l'orario o per la bella giornata di sole che vede la gente riversarsi in spiaggia.

Ore 14:53 Distacco netto tra Balice e gli altri candidati. Notizie che arrivano in diretta dal quartier generale di Balice sindaco.

15:05 l'unica sede aperta è quella della Lega, dove c'è il candidato al Consiglio regionale Michele Cocomazzi, con altri esponenti del partito di Salvini.

Alle 15:07 la situazione è la seguente: Balice 379, Mileti 52, Vigilante 53, Stumpo 24, Montesanto 14, Decaro 11.

Le Forze dell'Ordine, con Polizia e Carabinieri presidiano il centro.

Mentre lo spoglio continua, la gente preferisce stare in spiaggia.

Lo spoglio prosegue e vede l'avanzata di Balice, che supera le 1000 preferenze.

Ore 15:37 ancora nessuna novità sugli altri 11 comuni del basso Molise.

Ore 15:44 nella sede del candidato sindaco Balice è arrivato anche il vicesindaco uscente Vincenzo Ferrazzano. Le altre sedi risultano ancora chiuse.

Ore 16. Presso la sede elettorale di Voglia di Termoli, il nostro direttore ha intervistato il candidato sindaco Joe Mileti.





Ore 16:08. Arrivano i primi risultati dei comuni al voto del basso Molise. A Mafalda vince il candidato Enrico Riccioni per la lista "Insieme per Mafalda", con 330 voti. L'Alternativa di Emilio Montano 224 mentre Prima Mafalda con Antonio Barattucci 206 voti.

Ore 16:13. A Palata scrutinate due sezioni su tre.

Ore 16:18 il senatore Costanzo Della Porta è arrivato nella sede elettorale di Nico Balice.





Galleria fotografica