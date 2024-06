Lo spoglio... chi lo preferisce in spiaggia

BASSO MOLISE. È iniziato subito dopo le 14 lo spoglio per le elezioni amministrative dei comuni del basso Molise.

Molti cittadini curiosi si sono recati nelle scuole per assistere allo scrutinio.

A Termoli, nelle prime due schede della sezione due, la preferenza è ricaduta su Balice sindaco con le liste Popolari per l'Italia e Termoli Insieme.

Prima sezione chiusa la 29 in ospedale che vede Balice 13 voti Mileti 2 voti Vigilante 1 voto.

14:20: Iniziato lo spoglio a San Martino in Pensilis e Campomarino.

A Termoli, attribuiti anche i voti ai candidati consiglieri, dalla sezione 29 dell'ospedale.

Candidati sindaci: Balice 13, Mileti 2. Vigilante 1

Voti di lista

Popolari 1

Forza Italia 4

Fratelli d'Italia 2

Diritti e libertà 1

Lega 6

Termoli insieme 1

MoVimento 5 Stelle 1

Voglia di Termoli 1

Nella sede del quartier generale del centrodestra, intanto, sono all'opera per la raccolta dati.

Ore 14:50 per le vie del centro di Termoli regna il silenzio. Solo nelle scuole si avvistano cittadini e curiosi, oltre ai rappresentanti di lista. Sarà per l'orario o per la bella giornata di sole che vede la gente riversarsi in spiaggia.

Ore 14:53 Distacco netto tra Balice e gli altri candidati. Notizie che arrivano in diretta dal quartier generale di Balice sindaco.

15:05 l'unica sede aperta è quella della Lega, dove c'è il candidato al Consiglio regionale Michele Cocomazzi, con altri esponenti del partito di Salvini.

Alle 15:07 la situazione è la seguente: Balice 379, Mileti 52, Vigilante 53, Stumpo 24, Montesanto 14, Decaro 11.

Le Forze dell'Ordine, con Polizia e Carabinieri presidiano il centro.

Mentre lo spoglio continua, la gente preferisce stare in spiaggia.

Lo spoglio prosegue e vede l'avanzata di Balice.

Galleria fotografica