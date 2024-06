Stumpo: «Il 52% dei termolesi vuole continuare ad essere amministrato da chi non brilla per trasparenza»

In diretta dalla sede elettorale col sindaco reggente Enzo Ferrazzano

BASSO MOLISE. Ore 18:21 a Montecilfone riconfermato Giorgio Manes.

Ore 17:57. Arriva la dichiarazione della candidata sindaca di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Marcella Stumpo.

«Di fronte ai risultati che di delineano, ormai in modo inequivocabile, non possiamo che accettare la realtà: gli elettori termolesi, o meglio il 52% di loro (e un astensionismo così alto non è un buon indice di temuta democratica) vogliono continuare ad essere amministrati da chi in questi anni non ha certo brillato per trasparenza, senso del pubblico, attenzione ai beni comuni. Sapevamo di proporre un cambiamento radicale, che richiedeva voglia di costruire pian piano una città capace di futuro e di speranza, per tutti e non solo per pochi. Prendiamo atto della volontà espressa dal 70% della metà degli elettori e riprendiamo la nostra strada».

Ore 17:43 a Colletorto si riconferma sindaco Cosimo Damiano Mele.

Ore 17:17, prosegue a buon ritmo lo scrutinio a Termoli. Balice supera le 4000 preferenze, un distacco netto dagli altri avversari. Scontro aperto tra Vigilante e Mileti. Seguono Montesanto, Decaro e Stumpo.

Ore 17:11 a Palata riconfermata la sindaca uscente Maria Di Lena "Siamo Palata" con 647 voti, mentre per Angelo Del Gesso con "Obiettivo comune Palata" 417. | Votanti: 1.087 (52,01%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 8

Ore 17:05 a Tavenna si riconferma sindaco Paolo Cirulli con 251 voti contro i 188 del candidato sindaco Primo Lamelza Calvitti. Votanti: 444 (41,73%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1

Ore 16:52 Finito lo scrutinio ad Acquaviva, che riconferma sindaco Francesco Trolio con la lista Uniti per Acquaviva, con 294 preferenze. La lista Acquaviva Collecroce nel cuore con la candidata sindaca Dina Miletti 125 preferenze. Votanti: 428 (37,02%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 3

Ore 16:46 scrutinio finito nel comune di Castelmauro. La lista Castelmauro nel cuore vince con 409 voti per Flavio Boccardo mentre Insieme per Castelmauro totalizza 360 voti con Costantino Manes Gravina. | Votanti: 781 (31,48%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 4

Ore 16:40. La candidata sindaca Manuela Vigilante è arrivata nella sua sede elettorale. L'ha intervista per noi il direttore Emanuele Bracone.

Ore 16:18 il senatore Costanzo Della Porta è arrivato nella sede elettorale di Nico Balice.

Ore 16:13. A Palata scrutinate due sezioni su tre.

Ore 16:08. Arrivano i primi risultati dei comuni al voto del basso Molise. A Mafalda vince il candidato Enrico Riccioni per la lista "Insieme per Mafalda", con 330 voti. L'Alternativa di Emilio Montano 224 mentre Prima Mafalda con Antonio Barattucci 206 voti.

Ore 16. Presso la sede elettorale di Voglia di Termoli, il nostro direttore ha intervistato il candidato sindaco Joe Mileti.

Ore 15:44 nella sede del candidato sindaco Balice è arrivato anche il vicesindaco uscente Vincenzo Ferrazzano. Le altre sedi risultano ancora chiuse.

Ore 15:37 ancora nessuna novità sugli altri 11 comuni del basso Molise.

Lo spoglio prosegue e vede l'avanzata di Balice, che supera le 1000 preferenze.

Mentre lo spoglio continua, la gente preferisce stare in spiaggia.

Le Forze dell'Ordine, con Polizia e Carabinieri presidiano il centro.

Alle 15:07 la situazione è la seguente: Balice 379, Mileti 52, Vigilante 53, Stumpo 24, Montesanto 14, Decaro 11.

15:05 l'unica sede aperta è quella della Lega, dove c'è il candidato al Consiglio regionale

A Termoli, attribuiti anche i voti ai candidati consiglieri, dalla sezione 29 dell'ospedale.

Candidati sindaci: Balice 13, Mileti 2. Vigilante 1

Voti di lista

Popolari 1

Forza Italia 4

Fratelli d'Italia 2

Diritti e libertà 1

Lega 6

Termoli insieme 1

MoVimento 5 Stelle 1

Voglia di Termoli 1

Nella sede del quartier generale del centrodestra, intanto, sono all'opera per la raccolta dati.

Ore 14:50 per le vie del centro di Termoli regna il silenzio. Solo nelle scuole si avvistano cittadini e curiosi, oltre ai rappresentanti di lista. Sarà per l'orario o per la bella giornata di sole che vede la gente riversarsi in spiaggia.

Ore 14:53 Distacco netto tra Balice e gli altri candidati. Notizie che arrivano in diretta dal quartier generale di Balice sindaco

Prima sezione chiusa la 29 in ospedale che vede Balice 13 voti Mileti 2 voti Vigilante 1 voto

14:20: Iniziato lo spoglio a San Martino in Pensilis e Campomarino.













