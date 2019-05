TERMOLI. Il M5S Termoli ha redatto un corposo programma per cambiare la città, che può essere sintetizzato in 5 punti cardine, quelle che noi chiamiamo le “5 stelle per Termoli”. Oggi vi presentiamo la Stella Cultura.

La Cultura è il faro che dovrebbe illuminare la visione politica di qualsiasi amministrazione.

Il nostro intento è ravvivare la vita culturale e artistica di Termoli. Con il coinvolgimento delle associazioni culturali, sportive e sociali si pianificheranno gli eventi e gli spazi culturali della Città. Primo esempio di questo nostro impegno sarà la riqualificazione della Biblioteca Comunale, luogo pubblico essenziale, attraverso la predisposizione di servizi degni di una moderna biblioteca.

In accordo con la Siae, verranno individuate aree dove gli artisti locali si potranno esibire gratuitamente. Ciò permetterà, tra le altre cose, di stimolare il commercio delle attività circostanti.

Siamo convinti che Termoli possa diventare un'accogliente Residenza per Artisti, perché la cultura è soprattutto un interscambio esperienziale tra le varie discipline umane.

Verrà favorita l’attività di giovani street-artist locali, che con il loro talento valorizzeranno spazi cittadini, trasformandoli in supplementari attrattori turistici.