Patrizia Parente: «Termoli dovrà essere meta di turismo polivalente»

TERMOLI. "Il Turismo: un insieme di attività e servizi che trasferiscono le persone e famiglie dalla loro località di residenza ad altre località per fini di svago, riposo, cultura, divertimento, ecc.

Termoli potrà nei prossimi anni essere meta attrattiva non solo di turismo balneare, ma deve essere meta di turismo polivalente. La mia candidatura è una sfida a questo. Ho avuto la possibilità di dimostrarlo in questi anni e vorrei con la forza e passione che mi hanno contraddistinto, poterlo fare per altri turismi! Questo è il mio messaggio! A voi chiedo di poterlo concretizzare!"

Queste le parole di Patrizia Parente, candidata nella lista di Forza Italia a sostegno di Francesco Roberti sindaco.