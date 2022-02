Perché Sanremo è Sanremo, opinioni e pronostici sul gran finale del Festival

TERMOLI. Pronostici su Sanremo. Chi vincerà questa edizione del 2022? Stasera il gran finale e approfittando delle presenze alla fiera mensile di via America e piazza del Papa, abbiamo chiesto ai termolesi di fare qualche pronostico sulla kermesse canora.

Questa nuova edizione che ha tenuto incollati tantissimi italiani dinanzi lo schermo. Soltanto ieri sera, la quarta serata è stata vista da 11 milioni e 360 mila spettatori. Tra l’altro -quella di ieri- è stata una serata tanto attesa ossia quella dei duetti. Un connubio tra cantanti in gara e cantanti (considerate pietre miliari della musica) come ospiti per la quarta serata.

Ma torniamo a noi! Secondo i termolesi chi sarà il vincitore di questa 72esima edizione del festival di Sanremo?

I nomi ricorrenti a cui vanno i favori degli intervistati sono stati Noemi, Emma, molti altri Mahmood & Blanco, ma anche Elisa, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Chiedendo qualche curiosità sui duetti di ieri sera, probabilmente per i termolesi i vincitori sono stati: Jovanotti e Gianni Morandi, ma anche Elisa accompagnata dalla ballerina di origini molisane Elena D’Amario, che si è esibita in maniera straordinaria sul palco dell’Ariston.

Noi di Termolionline ci siamo fatti un’idea, ma la teniamo per noi, poiché attendiamo trepidanti l’ultima serata conclusiva di questa sera. Dove sicuramente l’unica cosa che possiamo dire è semplicemente: “Che vinca il migliore!”

Anche perché tutti voi ci avete fatto sognare!