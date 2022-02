Serracapriola in gara al famoso Festival della canzone italiana di New York

SERRACAPRIOLA. Un po’ di Serracapriola presente nel famoso Festival della canzone italiana di New York, intitolato “NY canta”. A rappresentare la cittadina dell’alta Puglia, il tenore Vittorio Di Carlo, soprannominato “The Graceful Tenor”.

Vittorio Di Carlo, cantante pop/crossover, vive ormai da molti anni negli Stati Uniti d’America, ma è originario di Serracapriola, dove ha vissuto fino al conseguimento del diploma, per poi trasferirsi ad Ancona per gli studi accademici. Vittorio è molto legato anche a Termoli, specifica: “Termoli è la mia seconda casa, ho frequentato lì le scuole superiori, ed ogni estate la trascorro lì, soprattutto sul lungomare”. Tra i dieci finalisti di questa prestigiosa rassegna canora nata proprio a New York, c’era anche Vittorio Di Carlo. La finale solitamente viene svolta a New York, ma quest’anno, causa pandemia, è stata spostata a Milano presso il famoso locale “Blue Note”.

La serata è stata trasmessa in mondovisione su Rai Italia, circa un mese fa ma, il 9 marzo, approderà in seconda serata su Rai2. Affascinato dalla musica sin da bambino, si racconta così: “La passione musicale è nata ascoltando le nostre canzoni di musica leggera degli anni ’60, ’70 e ’80; le feste patronali nei nostri paesi, portavano sempre cantanti noti, e io sognavo di essere lì sul palco per cantare davanti al mio pubblico. A 7 anni ho vinto una manifestazione canora a Serracapriola, successivamente mi sono esibito in tutta Italia per altre manifestazioni canore.

Avevo sempre avuto la passione per l’Opera ma, in Italia, le scuole erano troppo costose, quindi ho accantonato l’idea. Nel 2014 mia moglie mi fece una sorpresa e mi iscrisse ad una scuola di musica, dove finalmente coronai il mio sogno e diventare un tenore. In quell’occasione, sono stato notato da molti italo americani e così, da allora, vengo invitato a molte manifestazioni italo americane, cantando le più belle canzoni italiane di sempre. Il tenore ci spiega che in America è molto apprezzato lo stile canoro di Andrea Bocelli e de Il Volo, e lui segue le loro orme. “La mia canzone si chiama Domani, ed è stata scritta in Italia da Emily e Giovanni Rosina, ed è una canzone crossover. Questa esperienza è stata meravigliosa, ma il mio sogno è quello di calcare il palco dell’Ariston a Sanremo”. Il prestigioso festival “NY canta”, come ha spiegato Di Carlo, funziona così: “In finale vanno normalmente 10 artisti, 5 dall’Italia e 5 vengono selezionati in tutto il mondo (cantanti italiani che vivono all’estero). Il festival si svolge sempre a New York, durante il Columbus week end, dove tutti gli artisti sfilano sulla famosissima 5th Avenue.

Il vincitore avrà un contratto con la casa di produzione Universal”. Aggiunge inoltre: “Le iscrizioni si riapriranno il 15 febbraio, se ci fosse qualcuno interessato a partecipare e volare a New York, può farlo”. La manifestazione canora è organizzata dal cantautore foggiano Beppe Stanco e da Cesare Rascel – figlio del famoso Renato – e il Presidente del Festival è Tony Di Piazza. Vittorio Di Carlo è presente sui social ai seguenti link:

Instagram: @thegracefultenorofficial Facebook: https://www.facebook.com/VittorioDiCarloTheGracefulTenor You Tube: https://youtube.com/channel/UCiilkekoltnws3kL22CgC1A

