"Occhiali neri", sul red carpet della Berlinale Maria Rosaria Russo con Dario e Asia Argento

Occhiali neri a Berlino con Maria Rosaria Russo, Dario e Asia Argento

TERMOLI. L'Orso di Berlino, simbolo di uno dei principali festival cinematografici del mondo, in Europa compete con Cannes e Venezia, quanto a prestigio, ammaliato dalla bellezza dell'attrice termolese Maria Rosaria Russo.

Ormai lanciata nel firmamento del mondo dello spettacolo, sul palcoscenico internazionale, ieri ha partecipato alla prima mondiale del nuovo film di Dario Argento, attesissimo, "Occhiali neri", sul red carpet col regista italiano, la figlia Asia Argento, l'altra protagonista Ilaria Pastorelli e Andrea Gherpelli.

Sensazioni, emozioni giganti, monumentali, quelle che ci ha raccontato Maria Rosaria, che nella pellicola interpreta il ruolo dell'ispettrice Bajani.

Come ha riferito l'agenzia di stampa Ansa a proposito del film, «Più un thriller che un horror», le parole di Asia Argento ai giornalisti italiani presenti nella capitale tedesca.

«Berlinale: Esperienza emozionante e unica. Ma il vero gigante resta il grande maestro nel suo essere l’unico Argento», le parole di Maria Rosaria Russo per Termolionline, che ringraziamo.

Un'annata artistica straordinaria per lei, che lo scorso 20 dicembre è stata ospite graditissima della trasmissione Termoli in Diretta, nello speciale pre-natalizio condotto dal nostro editore Nicola Montuori, poiché in autunno è stata tra le maggiori protagoniste della fiction "Luce dei tuoi occhi", del regista Fabrizio Costa e con colleghe di set come Anna Valle, trasmessa su Canale 5.





