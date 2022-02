Scolari a lezione di termolesità coi Promessi sposi

Promessi sposi in termolese

TERMOLI. Nell’ambito del progetto “Il Teatro in dialetto a Scuola”, promosso dall’istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli, questa mattina presso l’auditorium della parrocchia Santi Pietro e Paolo è stata presentata l’opera in dialetto termolese riveduta e corretta dal professor Nicola Palladino assieme al cantore della termolesità Sebastiano Di Pardo “I Promessi Sposi”, che tanto successo ebbe nell’estate scorsa. Uno spettacolo proposto proprio oggi in occasione della festa di San Valentino, festa dedicata all’amore e a tutti gli innamorati.

L’idea di portare questo evento agli occhi degli allievi è venuta alla professoressa Carla Di Pardo, vedendo l’estate scorsa la rappresentazione dell’opera al borgo vecchio, le era tanto piaciuta che ha cominciato a pensare di poterla rappresentare anche ai suoi studenti e cosi ne ha fatto partecipe la dirigente scolastica Luana Occhionero e i colleghi professori di Italiano che hanno raccolto l’iniziativa con entusiasmo. Il progetto è partito e oggi, viste anche le tante affinità logistiche che tornano di moda anche oggi con quanto fu descritto dal grande Alessandro Manzoni nel 1700, dove anche allora si parlava di amore come, ci fu una pandemia di pestilenza che causo molti morti, guarda caso corsi e ricorsi storici quasi simili e allora prendendo la palla al balzo, parlandone anche con i due autori termolesi di questa rivisitazione termolese sul quel ramo del mare Adriatico ecco che è stato possibile con un pizzico di fantasia in più di quella usata dal Manzoni nel suo capolavoro romanzesco portare in scena l’opera nel nostro dialetto che stando a quanto abbiamo potuto vedere è stato di alto gradimento da parte dei ragazzi. E alla fine gli stessi hanno fatto domande anche agli autori su quanto hanno potuto ammirare nella loro trasposizione del romanzo d’amore e non solo per antonomasia del tipo: “Qual è l’amore dei Promessi Sposi?” “L’amore di Renzo e Lucia ci mostra che la forza e la tenacia sono fondamentali per superare le difficoltà della vita come anche quelle di una pandemia”. “Una terribile pandemia inaspettata ci ha colpiti circa due anni fa, sconvolgendo le nostre esistenze, i nostri rapporti sociali e le nostre relazioni sentimentali; anche “l’amore ai tempi del coronavirus” viene vissuto, in quarantena o a distanza, su internet o rimandato a tempi migliori…”

La stessa insegnante Carla Di Pardo ci ha parlato della mattinata vissuta: «Una bellissima esperienza, una bellissima mattinata all’insegna della Cultura dell’Arte, della letteratura della poesia, della musica, il teatro in dialetto termolese. Lo spettacolo ha avuto inizio con l’entrata fuori campo di Sebastiano Di Pardo che ci ha raccontato sempre attraverso la recitazione, la toccante storia dei Fratelli Brigida, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Ciarniello e degli assessori Silvana Ciciola e Michele Barile, a seguire a fare gli onori e i saluti di casa, la dirigente Luana Occhionero, molto bello e profondo l’intervento di padre Enzo Ronzitti, che ci ha ospitato a titolo gratuito nei locali della Parrocchia adiacenti a Santi Pietro e Paolo, omaggiandoci con delle bellissime primule. Saluti istituzionali e poi via allo spettacolo, dove abbiamo potuto ascoltare degli insoliti “I Promessi Sposi” di Manzoni in chiave attuale e ambientati nella nostra meravigliosa Termoli, tutto rigorosamente in dialetto. L’Amire al tempo della pandemia, l’Amore universale, l’amore che vince su tutto. Infine i ragazzi, preparati dalle docenti di Italiano Diomira Anzovino, Debora Tambone e Chiara Ranalli, hanno posto delle domande, delle curiosità e letto delle loro poesie scritte in termolese, letto degli stralci dei Promessi Sposi, accompagnati magistralmente al pianoforte dal nostro bravissimo prof. Luigi Petta.

I ragazzi erano bellissimo tutti in rosso e tutti con il loro palloncino I love you … è stato bellissimo grazie a tutti i colleghi per aver sposato il progetto, e grazie soprattutto alla dirigente sempre disponibile è pronta alle innovazioni didattiche».

Galleria fotografica