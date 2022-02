Ida Piermatteo, "Eredità" da campionessa

Ida Piermatteo: una campionessa

TERMOLI. Reduce dalle sue sei serate da campionessa nel gioco a quiz di cultura generale “L’Eredità” sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, Raiuno, ormai storico programma condotto da Flavio Insinna, molto seguito dai telespettatori, abbiamo incontrato lei Ida Piermatteo che ha fatto davvero una eccellente figura e allo stesso tempo l’ha fatta fare anche alla nostra città.

Venticinquenne, studentessa universitaria, Ida ha avuto contro solo il gioco tremendo finale della “Ghigliottina”, che per la sua non poca complessità, non le ha permesso di portarsi a casa un bel gruzzoletto, che sarebbe stato utilissimo per il suo futuro professionale.

Partecipazione servita a Ida per incrementare ancor di più il suo già fornito bagaglio culturale ed esperienziale, ma anche a socializzare con altri coetanei partecipanti al gioco.

A noi ha spiegato modi, tempistiche e l’organizzazione perfetta per partecipare a questi eventi, aver poi creato nuove amicizie anche con lo staff del programma e lo stesso conduttore Insinna è stata la classica ciliegina sulla torta.