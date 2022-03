Elisa, Vecchioni e Cristina D'Avena: finalmente musica dal vivo

MOLISE. Fuori dallo stato di emergenza, dentro stadi e teatri. Si torna alla musica e agli spettacoli in presenza dopo due anni da incubo, nell’auspicio che nulla sarà più come nel periodo vissuto da 24 mesi a questa parte.

Artisti di grido annunciano le proprie tappe, anche nel Molise, o nella vicina Vasto.

Elisa ad esempio, che il 20 luglio sarà proprio nella città istoniense, ma c’è chi dà per certa la tappa a Isernia del giorno successivo, in un tragitto idealmente trignino.

Chi ha già ufficializzato, invece, il proprio concerto, a Montenero di Bisaccia, è la sempreverde Cristina D’Avena, che sta vivendo una fase esaltante della sua carriera, unendo i bimbi di una volta, ormai adulti… a quelli di oggi. Mitici anni Ottanta e non solo, nelle sigle che hanno fatto crescere diverse generazioni.

L’appuntamento è in piazza della Libertà il 16 maggio.

«Con grande emozione posso finalmente annunciare "Back to the Future Live Tour", un progetto importante per me che riguarda un tema che ho sempre sentito urgente: la salvaguardia del Pianeta», questo l’incipit del messaggio social lanciato da Elisa.

«So di essere una persona fortunata e di avere delle possibilità che altri non hanno, per questo sento il dovere di accendere una luce sulla nostra Terra.

"Back to the Future Live Tour" avrà l'ambiente al centro e sarà un un'avventura che attraverserà tutta l'Italia, in ogni singola regione.

Sono orgogliosa di essere accompagnata in questo progetto da un'istituzione così importante come l'ONU (UN SDG Action Campaign) che mi ha nominata la sua prima "Alleata" nella sostenibilità per la campagna #FlipTheScript!

Ribaltiamo il copione!!!

Con me ci sarà anche il grande gruppo di Music Innovation Hub che mi aiuterà a concretizzare gli importanti obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti.

Si riparte con i concerti. Sono pronta e vi aspetto tutti. Carichi???» In Molise ci sarà anche un gigante del cantautorato nazionale, Roberto Vecchioni, in programma l'8 maggio il concerto in versione unplugged, accompagnato da Lucio Fabbri (piano, mandolino e violino) e da Massimo Germini (chitarra acustica). Il cantautore milanese affronta i temi a lui più cari anche attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani recenti dell'ultimo album "L'Infinito" e da alcuni classici del suo repertorio.