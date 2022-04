"Avanti un altro", stasera da Bonolis c'è "super" William Raimondo

SAN MARTINO IN PENSILIS. La comunità di San Martino in Pensilis, e non solo, attende con impazienza la messa in onda della puntata del format Mediaset “Avanti un altro”, dove stasera è protagonista, dalle 18.45, nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis, William Raimondo.

Sono puntate registrate prima della pandemia, un blocco di 50, tutte inedite, che Mediaset ha deciso di programmare in queste settimane.

Lui ha 40 anni, impresario funebre, particolarità che sicuramente avrà un impatto sulla tipica ironia di Bonolis.

Chi lo conosce, dice di William che è sorridente, socievole, allegro e carismatico, sempre disponibile con tutti, tanto da venire bollato simpaticamente come “Superwillismo”, abile a risolvere i problemi altrui, insomma, ha quella lampadina che si accende al momento giusto.

«Sono piuttosto risoluto, ma amo la vita, in primis mi dedico a famiglia e lavoro, oltre alla passione sportiva. Mi piace stare in mezzo alla gente dedicarmi a lavori creativi e manuali, mi piacciono molto le auto e soprattutto amo tantissimo viaggiare, infatti appena ne ho occasione scappo subito per spezzare dalla solita routine. Sono una persona dalle mille risorse, ho sempre qualcosa di nuovo da raccontare e da fare, chi sta al mio fianco non si stanca mai di certo. L’unico problema che non si può risolvere è proprio la morte (e se lo dice lui… c’è da credergli, ndr).

Ho imparato che la grande lezione della vita è non aver mai paura di nessuno o di niente, la speranza è sempre accesa, perché la vita è piena di sorprese».