Sound Zero sempre più... Infinity, protagonisti nel format Iband su Mediaset

PORTOCANNONE. Li seguiamo da sempre, sono I “Sound Zero”, rock band molisana nata nel 2015, composta da 4 elementi: Gioacchino Occhionero (JOE) – Voce, Dino Petrucci (Mystic)- Batteria; Rodrigo Galasso (Ghigo) – Basso e Mattia Fratangelo (Matt) – Chitarra.

Ne abbiamo seguito l’evoluzione della carriera musicale e ora sono di nuovo alla ribalta nazionale.

Ora stanno partecipando al talent show contest su Mediaset Infinity (in anteprima e gratuitamente per tutti) in onda dal 20 aprile, si chiama IBand, condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.

I Sound Zero hanno proposto un loro inedito “Hit the town” appunto “colpisci la città” e sono stati apprezzati ricevendo 3 “sì”, facendoli accedere alla fase finale del programma dove si sfideranno con altre band o solisti per la vittoria del talent.

La prima esibizione è stata un “pugno in faccia” (in modo positivo) come lo ha definito Fiordaliso, mentre Marco e Jimmy hanno ben poco da dire ai ragazzi, se non “un’esibizione impeccabile” che appunto gli vale il passaggio al prossimo live. Quindi continuate a seguirli su Mediaset Infinity e sulle loro pagine social in questa loro incredibile avventura e…. #Stayrock.

BIOGRAFIA:

-Nel 2016 FINALISTI “TOUR MUSIC FEST” e apertura a Termoli per i DSL.

-Nel 2018 VINCITORI “Musica in Campo” e pubblichiamo il primo singolo “Piece of me”.

- Nel 2019 FINALISTI Sanremo Rock e apertura per Pino Scotto.

-Nel 2020 abbiamo pubblichiamo il nostro secondo singolo “Frammenti” prodotto dalla SAAR records.

-Nel 2022 SIAMO IN ONDA IN ANTEPRIMA AL TALENT “IBAND” a proporre la nostra musica.

