“Good Time Blues Fest”, nasce il festival di musica e ballo Blues

GUGLIONESI. L'associazione giovanile Agng, Adamo Ciarallo e l'amministrazione comunale di Guglionesi stanno organizzando il “Good Time Blues Fest”, festival di musica e ballo Blues nato dalla condivisione di un sogno avuto in una fredda notte d'inverno a Guglionesi. «Dopo quasi tre anni di buio, paura e fermo del turismo, dettati dalla pandemia, ripartiamo proprio dalla forza di un grande sogno e dalla condivisione di energie costruttive. Il Good Time sarà fluido e dinamico proprio come l'attore principale del festival, ovvero: il ballo blues.

Il festival segnerà l'incontro della cultura blues con quella tradizionale molisana e l'operazione garantirà contaminazione artistica, interscambio e flusso di turisti a Guglionesi. Dal 21 al 24 luglio accoglieremo calorosamente i nostri ospiti, turisti provenienti da tutto il mondo, per ballare, divertirci e far conoscere le bellezze del nostro Paese e i prodotti tipici che ci caratterizzano. Il Good Time sarà promotore di sani processi economici locali infatti, oltre le attività commerciali e di ristorazione, avremo modo di promuovere i prodotti delle aziende vitivinicole, le aziende di formaggi, salumi, olio e di coprire un centinaio di posti letto nei B&B di Guglionesi per almeno 4 notti e 5 giorni. Per garantire una maggiore scelta chiediamo a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di contribuire fornendo, nel caso si avesse la possibilità, informazioni riguardanti case, camere o letti da affittare.

I posti letto, se adeguati, saranno prontamente pubblicati sul nostro sito www.goodtimebluesfest.com e, inoltre, ci occuperemo di tutte le informazioni, in particolar modo quelle in lingua, per garantire una calorosa accoglienza. Viva il Molise, viva Guglionesi e il ballo blues», l’invito da parte di Adamo Ciarallo, Comune e Associazione Giovanile Nuova Guglionesi. Per fornire posti letto scrivete ad Adamo Ciarallo, Corrado Del Torto e Giovanni Ruberto.