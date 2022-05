Primo giugno, "save the date": a Guglionesi il concerto de "Le Vibrazioni"

GUGLIONESI. È un gruppo forte, composto da giovani e riesce sempre a portare a segno l'obiettivo. Parliamo del comitato di Sant'Adamo di Guglionesi che, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, porterà in piazza a Castellara il prossimo 1° giugno la band de “Le Vibrazioni”.

Reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso marzo, porteranno le loro hit più famose in piazza a Guglionesi.

La notizia, arrivata nella tarda serata di mercoledì 4 maggio, ha sortito stupore e commenti tutti positivi.

Non ci resta allora che aspettare il primo giugno per vivere una serata pazzesca e per vivere la magia della festa patronale di Sant’Adamo.

Il comitato, tramite social, ha voluto ringraziare tutti i cittadini e i commercianti che hanno permesso tutto ciò. E i cittadini ringraziano loro per tutta la passione e tenacia che ci mettono nella realizzazione della festa.