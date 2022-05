"Siamo nel baratro" e "Baraonda", la musica cambia... Pellauz

A tu per tu

A tu per tu sab 07 maggio 2022

Intervista a Luca Grassia e Daniele Leoni

TERMOLI. Prosegue spedito il cammino musicale della Captain Pellauz Band, formazione termolese. insieme ai componenti del gruppo, abbiamo incontrato Luca Grassia insieme a Daniele Leoni autore e musicista di alcuni brani della band, che è uscita dallo stereotipo delle canzoni tradotte in dialetto termolese.

Come ci hanno spiegato i due in questa video intervista, stanno realizzando un sound nuovo e musicalmente più ricercato.





Dopo la recente uscita di “Siamo nel baratro”, ecco il nuovo pezzo “Baraonda”, due singoli molto orecchiabili e con testi che raccontano di strettissimi temi di attualità, che tutti noi viviamo sulla nostra pelle, anzi… Pellauz.





Daniele e Luca, assieme ai loro compagni, in questi due brani stanno andando alla grande sulle varie piattaforme musicali italiani, Spotify, Amazon, YouTube.

Siamo nel baratro e ora Baraonda descrivono alla perfezione tutto quello che stiamo passando oggi, dall’imbarbarimento della nostra mente, ai pericoli per la nostra salute causa Covid, e oggi tanto per non farci mancare nulla anche la guerra con velate minacce di coinvolgimento mondiale.

Nei testi di Siamo nel baratro e Baraonda, i ragazzi della Captain Pellauz band denunciano queste situazioni che ci stanno travolgendo, lanciando alla fine anche un messaggio di speranza che l’arte, la musica e quant’altro possa far tornare a ragionare le menti di questi personaggi che hanno davvero portato il nostro pianeta sull’orlo del baratro in una baraonda totale.

Galleria fotografica