Meteo avverso, rinviato al 14 maggio lo spettacolo di Enzo e Sal a Petacciato

Made in Sud sab 07 maggio 2022

PETACCIATO. Sarebbe dovuto andare in scena questa sera, in occasione delle festività del patrono, ma le condizioni meteo avverse hanno decretato il rinvio dello spettacolo di Enzo e Sal, artisti del programma televisivo ‘Made in Sud’ che si esibiranno, invece, sabato 14 maggio.