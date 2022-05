Brilla la Termoli postcard nella finale dell'Eurovision stravinta dall'Ucraina

TERMOLI. Dal PalaOlimpico di Torino arriva un messaggio chiarissimo, quello dell'Europa al popolo ucraino.

Orgoglio anche per la trasmissione, per la seconda volta ieri in finale, dopo il debutto nella prima semifinale, della Termoli postcard, abbinata al cantante svizzero Mario Bear.

Ad aggiudicarsi la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest la Kalush Orchestra con il brano Stefania. Sul podio Regno Unito con Sam Ryder (Space Man) e Spagna con Chanel, con SloMo. L’Italia sesta con Mahmood e Blanco.

