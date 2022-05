‘Cartaracconti’ e ‘Lab Famiglia’, fiorisce l'Albero azzurro con Oreste e Benedetta Castagna

TERMOLI. Si comunica che giovedì pomeriggio alle ore 15,30 si terrà una conferenza stampa per presentare gli spettacoli per bambini “Cartaracconti” e “Lab Famiglia” ideati e realizzati da Oreste Castagna conosciuto dai più piccoli per le trasmissioni in onda su Rai YoYo.

Oreste Castagna in questi giorni è in visita in alcune scuole della città per la realizzazione del progetto “Cartastorie” mentre venerdì 20 maggio, per la gioia dei più piccoli, terrà uno spettacolo in Piazza Vittorio Veneto alle ore 18,30.

Oreste Castagna racconta storie di pace e ritaglia live davanti ai bambini con la tecnica della carta e il ritaglio del cartastorie, lupi, farfalle, rondini, maghi ed altre magie creando un gioco tra il fare, il raccontare e il creare.

Alla conferenza stampa, oltre ad Oreste Castagna, parteciperanno l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, il dirigente di settore Carmela Cravero e il dirigente scolastico dell’Istituto Bernacchia Rosanna Scrascia.

L’incontro con gli organi di informazione si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli.









