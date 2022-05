Entusiasmo travolgente per Cristina D'Avena, le canzoni che non muoiono mai

Cristina D'Avena in concerto a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Una Piazza della Libertà affollata e in festa come non si vedeva da tempo, ha accolto ieri sera Cristina D'Avena, nell'ambito delle festività previste per la Madonna di Bisaccia. La Regina delle sigle dei Cartoni animati ieri sera ha infiammato il pubblico di Montenero di Bisaccia, in una esplosione di entusiasmo e gioiosa vitalità, dai più grandi ai più piccini. Tante le canzoni ripercorse nell'arco della serata dall'artista, che quest'anno festeggia 40 anni di attività, canzoni che hanno scandito come una colonna sonora gli anni dei bambini di ieri e accompagnato fino ai giorni nostri una generazione, più di una generazione di sognatori che si sono ritrovati grandi all'improvviso, senza dimenticare la gioia di essere stati bambini.

Sul palco ad introdurre l'artista in apertura di serata è stata la bravissima band dei Cartoni Animali, mentre a fare gli onori di casa è stato l'immancabile Teresio Di Pietro, che ha evidenziato come la cantante sia un'icona insostituibile per l'immaginario collettivo e per i ricordi preziosi che ognuno di noi custodisce proprio perché legati alle canzoni della nostra infanzia.

Con Cristina D'Avena l'infanzia è quel luogo pieno di magia in cui nessuno si sente solo, quel luogo in cui anche gli adulti sanno scoprirsi e ritrovarsi.

