"Mare di gente" a Lesina, Max Gazzè manda in visibilio i suoi fan

LESINA. Un mare di gente ieri sera, 16 maggio, a Lesina in piazza Umberto I, accorsa anche dai paesi limitrofi per osannare un elettrizzante Max Gazzè, che ha incantato la folla in delirio. Grandissimo spettacolo da parte di uno degli artisti italiani più amati e poliedrici. Max Gazzè, cantautore romano, da sempre dedito alla musica, ha catapultato il pubblico in un’altra dimensione, coinvolgendolo magistralmente, in cori ed emozioni che lasciano il segno. Il cantante ha animato la serata attraverso i suoi brani più famosi, accompagnati dai suoi famosi assoli di basso.

Il repertorio di Gazzè è molto vasto e variopinto; si passa dall’ironico al romantico, con un sound che va dal Rock/Blues, al pop e all’acid Jazz. Le due ore di spettacolo hanno regalato anche momenti di improvvisazione, grazie anche ai musicisti che hanno affiancato il grande artista, momenti che solo i grandi maestri possono permettersi. Tra i grandi successi eseguiti non potevano mancare i brani romantici, quasi poetici, come “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, “L’amore non esiste”, “Il solito sesso”, fino a quelli più rock come “La favola di Adamo ed Eva” e “Una musica può fare”.

Un concerto che non ha deluso le aspettative; il cantautore ha esaltato la platea in una vera esplosione di emozioni. La sua voce particolare, il suo stile inconfondibile hanno letteralmente ipnotizzato i fan, donando alla piazza un’atmosfera di amore reciproco tra l’artista e il pubblico. Canzone dopo canzone, il pubblico lo ha accompagnato, ballando e cantando sempre, per tutta la durata dello spettacolo, confermando il potere della sua musica nel cuore di chi lo ama. Con questo grande concerto, si è conclusa la festività in onore di San Primiano Martire.

