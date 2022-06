Part-time Resistance, la performance di Nico Angiuli al MacTe

TERMOLI. Part-time Resistance è una performance di Nico Angiuli che mette in scena il 12 giugno alle 18:30 nel cortile del MACTE, tre episodi resistenti dove il pubblico assisterà a l'avvicendarsi dei gesti di venti performer associati in tre gruppi. L’attenzione sarà rivolta contemporaneamente su più movimenti e piani di azione: nella prima parte i performer introdurranno le azioni al pubblico e nella seconda lo coinvolgeranno a sperimentare e compartecipare alla messa in opera.





Performer

Simone Amoruso, Chiara Bianchi, Francesco Caia, Anita Cannarsa, Vittoria Ceglia, Cora Cillo, Francesca di Berardino Corroppoli, Michele Di Spalatro, Ivan Greco Brakus, Rossella Forgione, Maria Fusco, Valentina Gentile, Renzo Iantomasi, Mattia Inno, Ivana Pia Lorusso, Luisa Palmieri, Rosaria Parente, Alessandro Passarelli, Diletta Ponsanesi, Maria Elena Ricciuto





Part-time Resistance è un progetto a cura di Eugenia Delfini con il coordinamento di Ylenia Regia Corte, vincitore dell’avviso pubblico PAC2020 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura





Il progetto ha preso forma al MACTE in vari mesi di lavoro e con l'impegno di partecipanti locali. Una brochure sul progetto in italiano e in inglese verrà distribuita a tutte le persone presenti il 12 giugno.

