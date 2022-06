Tutti pazzi per "Le Vibrazioni", concerto appassionante a Guglionesi

GUGLIONESI. Non ne sbagliano una. Sono anni che danno quel tocco in più alla prima serata in onore del Santo Patrono Adamo.

E anche quest'anno, dopo lo stop causato dal Covid, il Comitato Sant'Adamo, è riuscito a regalare una delle più belle serate post pandemia.

“Le Vibrazioni” hanno riportato un po’ di leggerezza e spensieratezza e due ore e mezza di musica.

Per chi è un po’ più in là con gli anni, quelle canzoni sono il ricordo di un'adolescenza che non torna, la colonna sonora della gioventù vissuta a pieno.

Tante presenze, ieri a Guglionesi, sia dal Molise che dalle regioni limitrofe.

Una valanga di gente che si è riversata in ogni angolo della piazza e per tutta viale Regina Margherita dove per l’occasioni esercenti e bar hanno creato menù appositi per la serata.

Telefonini e mani in aria a ritmo di “Vieni da me”, “Dedicato a te” e tantissime altre, tra le quali “Tantissimo” portato a Sanremo lo scorso marzo.

I lunghi applausi di ieri sera vanno, certamente, a loro che hanno dominato il palco e hanno intrattenuto per oltre due ore e mezza la serata. Ma anche e soprattutto a Nicola, Stefano, Antonio, Pasquale, Benedetto, Diego, Corrado, Maurizio, Danilo e Domenico, i ragazzi del Comitato.

