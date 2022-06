Festa a Portocannone, sale sul palco domani sera Georgia Mos

PORTOCANNONE. Non c'è solo la Carrese nella festa patronale di Portocannone. Domani sera, dopo un concerto varietà, alle 23.45 si esibirà come special guest, alle 23.45, Georgia Mos.

Lei è una giovane Dj-producer italiana.

A 8 anni inizia studiare canto e chitarra. La passione e l’amore per la musica la spingono a girare il mondo in cerca di nuove idee ed ispirazioni. Si trasferisce a Londra dove nasce la sua passione per il mondo del Djing e della musica elettronica. Inizia ad esibirsi in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza.

Tra Londra e New York perfeziona le abilità di produttrice frequentando diversi studi di produzione internazionali.

Nel 2016 esordisce in Italia nel programma televisivo “Top Dj” in onda su Italia Uno come unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta in giro per le consolle più importanti d’Italia, Francia, Albania e Spagna.

Nel 2017 e 2018 suona in alcuni tra i più importanti club in India, Nepal e Cina con un tour di 20 date e viene premiata come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale.

Nel marzo 2018 esce la sua prima release “Tan Bueno” su Sosumi Record presentata direttamente a Miami durante la Winter Music Conference. Nel 2019 (in uscita rispettivamente su Sirup Music Record e Total Freedom Recording) presenta “See the light” e “Maya”, tracce che le permettono di esibirsi in nuovi paesi come l’Indonesia, Croazia e Scozia.

A portarla sul palco di Portocannone il promoter termolese Aldo Ciavarella.

